УЕФА утвердил проект нового футбольного центра в Астане

Завершение строительства планируется к январю 2018 года.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую программу Федерации футбола Казахстана, сообщается на сайте организации.
В рамках этой программы в Астане будет возведен многофункциональный национальный футбольный комплекс.
"Хочется выразить огромную благодарность УЕФА за поддержку нашего проекта, который станет отправной точкой новых успехов казахстанского футбола, - прокомментировал президент ФФК Сеильда Байшаков. - За последние годы сделано немало, но и предстоит проделать еще много работы, чтобы выстроить четкую политику развития этого вида спорта в Казахстане".
Отмечается, что у проекта две приоритетные задачи - строительство новой штаб-квартиры ФФК и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛ), а также постройка новой крытой арены с полноразмерным полем для проведения юношеских и любительских соревнований.
"В новой штаб-квартире Федерации футбола Казахстана, а также Профессиональной футбольной лиги Казахстана будем создавать условия для координации футбольных инстанций, для принятия правильных решений, которые в дальнейшем окажут большое влияние на судьбу казахстанских команд", - сказал Байшаков.
Новый центр, расположенный на берегу реки Есиль, будет иметь три открытых поля. Завершение работ планируется к январю 2018 года.
Фото с сайта УЕФА