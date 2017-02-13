"Тобол" подписал дебютанта сборной Казахстана по футболу

В прошлом сезоне форвард выступал за "Окжетпес".
Сегодня 09:26
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Фото пресс-службы ФК "Тобол"
Нападающий сборной Казахстана по футболу Жасулан Молдакараев подписал контракт с костанайским "Тоболом", сообщает официальный сайт клуба.
Молдакараев подписал соглашение с костанайским футбольным клубом сроком на один год. "Тобол" станет третьим клубом в его карьере.
В минувшем сезоне форвард выступал за "Окжетпес". В составе кокшетауского клуба он сыграл 31 матч и забил шесть голов.
Молдакараев является воспитанником кызылординского "Кайсара", в составе которого провел 142 матча и забил 16 голов. В прошлом году он дебютировал за сборную Казахстана.
Молдакараев подписал соглашение с костанайским футбольным клубом сроком на один год. "Тобол" станет третьим клубом в его карьере.
В минувшем сезоне форвард выступал за "Окжетпес". В составе кокшетауского клуба он сыграл 31 матч и забил шесть голов.
Молдакараев является воспитанником кызылординского "Кайсара", в составе которого провел 142 матча и забил 16 голов. В прошлом году он дебютировал за сборную Казахстана.