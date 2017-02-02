Астана претендует на проведение Суперкубка УЕФА и финала женской Лиги чемпионов

Информацию об этом подтвердили в УЕФА.
Сегодня 00:05
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Фото с официального сайта "Астана Арены"
Астана подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА и финала женской Лиги чемпионов сезона 2018/19 на стадионе "Астана Арена", сообщает официальный сайт УЕФА.
За право принять Суперкубок УЕФА вместе со столицей Казахстана поборются Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго и Стамбул.
Конкурентами Астаны за финал женской Лиги чемпионов станут Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго и Стамбул.
На проведение финала мужской Лиги чемпионов претендуют Баку и Мадрид, а на решающего матча Лиги Европы - все тот же Баку, Тбилиси, Франкфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул.
Прием заявок завершился 27 января. До 6 июня ассоциации УЕФА должны подать окончательные заявки вместе с заявочными досье. Города, которые примут финалы Еврокубков, назовут в сентябре на исполкоме УЕФА.
За право принять Суперкубок УЕФА вместе со столицей Казахстана поборются Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго и Стамбул.
Конкурентами Астаны за финал женской Лиги чемпионов станут Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго и Стамбул.
На проведение финала мужской Лиги чемпионов претендуют Баку и Мадрид, а на решающего матча Лиги Европы - все тот же Баку, Тбилиси, Франкфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул.
Прием заявок завершился 27 января. До 6 июня ассоциации УЕФА должны подать окончательные заявки вместе с заявочными досье. Города, которые примут финалы Еврокубков, назовут в сентябре на исполкоме УЕФА.