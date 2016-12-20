Рефери ФИФА из России будет руководить работой футбольных судей Казахстана

Он возглавит Департамент судейства и инспектирования при ФФК.

Николай Левников. Фото с сайта izvestia.ru

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников c 2017 года возглавит Департамент судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана (ФФК).



Эту информацию сам Левников подтвердил в интервью агентству "Р-Спорт". В ближайшее время он подпишет контракт на два года.



"Я был на этой должности в Казахстане в 2008-2009 годах, - вспоминает Левников. - Сейчас мне снова предложили возглавить Департамент судейства и инспектирования с контрактом на два года. Это очень живая работа. Мне на такой работе хочется попробовать внедрить мои идеи. Сейчас в РФС так построена организация, что руководитель судейского комитета не работает с профессиональным судейством, а занимается только программой работы, это не практическая работа.



Если меня во второй раз пригласили в Казахстан, значит, я что-то там оставил. Казахстанские арбитры постоянно хотят совершенствоваться, они отличные ученики. В Казахстан никого не буду приглашать, у меня тогда сложились очень хорошие отношения. Я думаю, что они и сейчас мне помогут. Я еще не подписал контракт с казахстанской федерацией. Вот сейчас меня отпустил исполком РФС. Я мечтаю вернуться в РФС на любую должность с новыми идеями и доказательствами того, что моя система работает. РФС - это мой дом".



В 2008-2009 годах Левников уже возглавлял Департамент судейства и инспектирования ФФК. Сейчас этой организацией руководит Юрий Ярышев.



60-летний Левников имеет судейскую категорию ФИФА. С 1984 по 2001 год он обслуживал российские и международные матчи. В его активе - работа на играх чемпионата Европы-1996, Кубка Конфедераций-1997 и чемпионате мира-1998.



После завершения карьеры судьи Левников был инспектором ФИФА и УЕФА, а затем занимал административные должности в РФС и ФФК. Сейчас также входит в судейский комитет при УЕФА.