Денис Тен выиграл "бронзу" на турнире в Шанхае

У девушек Элизабет Турсынбаева заняла второе место.
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Денис Тен. Фото с сайта thrivesports.com
Бронзовый призер Олимпиады-2014 казахстанский фигурист Денис Тен занял третье место на турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае, передает корреспондент Vesti.kz.
Победитель в одиночном катании определялся по результатам произвольной программы. За свой прокат Тен получил 157,01 балла.
Первое место занял россиянин Александр Самарин с результатом 175,65 балла, а вторым стал Морис Квителашвили (157,78) из Грузии.
У девушек казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла второе место, получив за произвольную программу 128,45 балла. Первое и третье место заняли россиянки Елена Радионова (131,06) и Мария Сотскова (128,18) соответственно.
Победитель в одиночном катании определялся по результатам произвольной программы. За свой прокат Тен получил 157,01 балла.
Первое место занял россиянин Александр Самарин с результатом 175,65 балла, а вторым стал Морис Квителашвили (157,78) из Грузии.
У девушек казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла второе место, получив за произвольную программу 128,45 балла. Первое и третье место заняли россиянки Елена Радионова (131,06) и Мария Сотскова (128,18) соответственно.