"Халл Сити" уволил первого российского главного тренера в английском футболе

Леонид Слуцкий возглавил клуб летом 2017 года.
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Леонид Слуцкий. Фото с сайта ФК "Халл Сити"
"Халл Сити" объявил об увольнении Леонида Слуцкого, первым среди российских специалистов возглавивший английский футбольный клуб, с поста главного тренера.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Вместе со Слуцким "Халл" также покидает стратегический директор Олег Яровинский, проработавший в клубе менее двух месяцев.
Российский тренер возглавил "Халл" в июне этого года. Под его руководством команда в 20 матчах Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) одержала всего четыре победы и девять раз проиграла при семьи ничьих.
"Тигры" не могут победить в седьмом матче Чемпионшипа подряд. После 20 игр "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков, находясь в трех баллах от зоны вылета.
Слуцкий в декабре 2016 года покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны. Слуцкий также вывел сборную России на чемпионат Европы 2016 года, где она не смогла преодолеть групповой этап. Ранее Слуцкий работал в самарских "Крыльях Советов", "Москве", элистинском "Уралане".
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Вместе со Слуцким "Халл" также покидает стратегический директор Олег Яровинский, проработавший в клубе менее двух месяцев.
Российский тренер возглавил "Халл" в июне этого года. Под его руководством команда в 20 матчах Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) одержала всего четыре победы и девять раз проиграла при семьи ничьих.
"Тигры" не могут победить в седьмом матче Чемпионшипа подряд. После 20 игр "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков, находясь в трех баллах от зоны вылета.
Слуцкий в декабре 2016 года покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны. Слуцкий также вывел сборную России на чемпионат Европы 2016 года, где она не смогла преодолеть групповой этап. Ранее Слуцкий работал в самарских "Крыльях Советов", "Москве", элистинском "Уралане".