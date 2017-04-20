"Арсенал" напомнил фанатам о покере Андрея Аршавина в матче с "Ливерпулем"

Это случилось ровно восемь лет назад.
Вчера 22:12
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Андрей Аршавин. Фото Reuters©
Лондонский "Арсенал" вспомнил о покере российского полузащитника Андрея Аршавина в матче чемпионата Англии с "Ливерпулем".
Четыре гола на "Энфилде" Аршавин забил 21 апреля 2009 года, то есть ровно восемь лет назад. Тот матч завершился результативной ничьей - 4:4.
За "Арсенал" Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. За 144 матча во всех турнирах россиянин забил 31 гол.
С марта 2016 года Аршавин выступает за "Кайрат". За алматинский клуб 35-летний россиянин провел 34 матча, в которых забил девять голов и отдал восемь голевых передач.
Четыре гола на "Энфилде" Аршавин забил 21 апреля 2009 года, то есть ровно восемь лет назад. Тот матч завершился результативной ничьей - 4:4.
За "Арсенал" Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. За 144 матча во всех турнирах россиянин забил 31 гол.
April 21, 2009: @AndrArshavin23 scores at Anfield pic.twitter.com/KF24vdhsQG— Arsenal FC (@Arsenal) 21 апреля 2017 г.
С марта 2016 года Аршавин выступает за "Кайрат". За алматинский клуб 35-летний россиянин провел 34 матча, в которых забил девять голов и отдал восемь голевых передач.