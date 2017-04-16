"Брайтон" спустя 34 года вернулся в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу
Сегодня 11:44
Фото: Getty Images
Футбольный клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" обеспечил себе выход в элитный дивизион чемпионата Англии, где играл последний раз 34 года назад.
17 апреля "Брайтон" на своем поле со счетом 2:1 победил "Уиган" и за три тура до завершения Чемпионшипа гарантировал себе место не ниже второго по итогам турнира, что дает путевку в английскую премьер-лигу на следующий сезон.
В активе "чаек", возглавляющих турнирную таблицу второго по силе дивизиона чемпионата Англии, стало 92 очка после 43 матчей, они на 13 очков опережают "Рединг", идущий третьим, и на 14 - "Хаддерсфилд", у которого одна игра в запасе и четвертое место. Вторую строчку занимает "Ньюкасл" (85).
Ранее "Брайтон" играл в элитном дивизионе чемпионата Англии с 1979 по 1983 год.
17 апреля "Брайтон" на своем поле со счетом 2:1 победил "Уиган" и за три тура до завершения Чемпионшипа гарантировал себе место не ниже второго по итогам турнира, что дает путевку в английскую премьер-лигу на следующий сезон.
В активе "чаек", возглавляющих турнирную таблицу второго по силе дивизиона чемпионата Англии, стало 92 очка после 43 матчей, они на 13 очков опережают "Рединг", идущий третьим, и на 14 - "Хаддерсфилд", у которого одна игра в запасе и четвертое место. Вторую строчку занимает "Ньюкасл" (85).
Ранее "Брайтон" играл в элитном дивизионе чемпионата Англии с 1979 по 1983 год.