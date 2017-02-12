"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" и вышел на второе место в чемпионате Англии

"Горожане" отстают от лидирующего "Челси" на восемь баллов.
Сегодня 08:15
Фото: Imago
"Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе "горожан" отличился Рахим Стерлинг (29-я минута), еще один мяч в свои ворота срезал игрок хозяев Тайрон Мингз (69-я).
После этой победы "Манчестер Сити" набрал 52 очка и поднялся на второе место в таблице английской премьер-лиги, обойдя лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" (оба по 50 очков). От лидирующего "Челси" команда Хосепа Гвардиолы отстает на восемь баллов. В активе "Борнмута" 26 очков и 14-е место.
Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе "горожан" отличился Рахим Стерлинг (29-я минута), еще один мяч в свои ворота срезал игрок хозяев Тайрон Мингз (69-я).
После этой победы "Манчестер Сити" набрал 52 очка и поднялся на второе место в таблице английской премьер-лиги, обойдя лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" (оба по 50 очков). От лидирующего "Челси" команда Хосепа Гвардиолы отстает на восемь баллов. В активе "Борнмута" 26 очков и 14-е место.