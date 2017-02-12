"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" и вышел на второе место в чемпионате Англии

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Шальке-04 Герта 2:0
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 2:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Ливерпуль Тоттенхэм 2:0
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Бетис Валенсия 0:0
Алавес Барселона 0:6
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Балмазуйвароши 0:0
Астана Железничар 1:1
Атырау Чихура 2:0
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Тараз Септември 1:2
Актобе Сталь Дн 0:2
Окжетпес Подбескидже 2:4
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 6:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран +:- ТП
Сарыарка ХК Рязань 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 5:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 0:1 ОТ
Кулагер Номад 3:2
Алматы Бейбарыс 0:2
Темиртау Арлан 3:4 ОТ
Алтай-Торпедо Горняк 3:2
Кулагер Номад 2:4
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 54:67
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Иртыш Барс 67:80
Барсы Атырау-2 Тигры Астаны 61:68
Окжетпес Каспий-2 107:59
Каспий-2 Барсы Атырау-2 42:69
Тигры Астаны Иртыш 81:69
Окжетпес Барс 85:79
Иртыш Каспий-2 86:42
Барс Тигры Астаны 62:58
Барсы Атырау-2 Окжетпес 72:64
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
ТНК "Казхром" Есиль СК 3:2
Павлодар Атырау 3:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Чандигарх (Индия) - 2017"
Бава, Хан Каловелонис, Хабибулин 2:1
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Лацио Милан 1:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Астана Заря Лг 19:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 15:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 20:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 16:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 15:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш 14:00
Горняк Темиртау 19:00
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Китай Казахстан 12:30
Япония Южная Корея 16:00
Китай Тайланд 09:00
Казахстан Южная Корея 12:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Боруссия Д Вольфсбург 20:30
Боруссия М РБ Лейпциг 20:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Малага Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Палермо 01:45
Аталанта Кротоне 23:00
Эмполи Лацио 01:45
Рома Торино 23:00
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол (U-21) Силкеборг
Кайсар Олимпик Д
Астана Заря Лг 19:00
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Кайрат Анжи
Шахтер Динамо Бт
Астана Арсенал Тл
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Тараз Буревестник-Алматы 14:00
Есиль СК Алтай 16:00
Атырау ТНК "Казхром" 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда
Алтай Астана
Жетысу Алматы
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 20:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 16:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Барсы Атырау
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Знамя-Удмуртия
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team 17:30
Астана Арланс Узбек Тайгерс 18:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Ковалевскис
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Финалы
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Южная Корея Катар 06:00
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Южная Корея Казахстан 15:00
Япония Катар 15:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Катар Казахстан 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китай Япония 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Катар 15:00
Япония Южная Корея 15:00
Южная Корея Китай 06:00
Китайский Тайбэй Катар 06:00
Казахстан Япония 06:00
Южная Корея Казахстан 10:30
Китай Япония 10:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
1500 м. Финалы (женщины)
Командная гонка. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
Прыжки с трамплина. Зимние Азиатские игры 2017
К 95 личное первенство. Финалы
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"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" и вышел на второе место в чемпионате Англии

"Горожане" отстают от лидирующего "Челси" на восемь баллов.

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Фото: Imago
Фото: Imago
"Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе "горожан" отличился Рахим Стерлинг (29-я минута), еще один мяч в свои ворота срезал игрок хозяев Тайрон Мингз (69-я).

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 52 очка и поднялся на второе место в таблице английской премьер-лиги, обойдя лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" (оба по 50 очков). От лидирующего "Челси" команда Хосепа Гвардиолы отстает на восемь баллов. В активе "Борнмута" 26 очков и 14-е место.


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