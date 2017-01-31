Она началась в 1995 году в составе "Вест Хэма".
Вчера 21:43
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Фрэнк Лэмпард. Фото fm-base.co.uk
Бывший полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры футболиста.
С 1995 по 2016 год Лэмпард выступал за родной "Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити", который он покинул в ноябре.
"Позади 21 невероятный год, и я решил, что сейчас правильный момент для завершения карьеры профессионального футболиста. Я получил ряд заманчивых предложений, чтобы продолжать играть в Англии или за рубежом. Но в 38 лет чувствую, что настал момент начать новую главу жизни.
Я очень горжусь трофеями, которые завоевал, тем, что больше 100 матчей отыграл за сборную Англии, и тем, что больше 300 голов забил за карьеру.
Я должен поблагодарить многих людей. Спасибо родителям, привившим мне ценности усердного труда, преданности работе и профессионализма. Эти идеалы я пронес через все, что делал. Я навеки благодарен семье за поддержку, моей жене Кристин, дочерям Луне и Айле.
Также благодарю друзей и мою команду. Это касается всех потрясающих партнеров, тренеров и персонала.
Хочу отдать должное клубам, за которые выступал. В первую очередь это "Вест Хэм", где случился мой дебют в 1996 году. Спасибо людям, которые поверили в меня в молодом возрасте. Мои последние клубы - это "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити". Я получил огромное наслаждение от заключительных лет карьеры.
Конечно же, самая большая часть моего сердца принадлежит "Челси". Этот клуб дал мне очень много великолепных воспоминаний. Я никогда не забуду успехов, которых мы добились вместе. Невозможно поблагодарить лично каждого, кто помогал мне и поддерживал на протяжении 13 лет, проведенных в "Челси". Я навеки благодарен всем. Болельщики "Челси" оказывали мне и моим партнерам невероятную поддержку.
Глядя в будущее, я благодарен Футбольной ассоциации Англии за возможность пройти обучение и получить квалификацию в качестве тренера. Предвкушаю возможности, которые открывают мое решение", - написал на официальной странице в Instagram Лэмпард.
Вместе с "Челси" Лэмпард выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, трижды становился чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, а по два раза – в Кубке лиги и Суперкубке Англии.
38-летний Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории "Челси" (211 голов в 348 матчах) и самый результативный полузащитник в истории английской премьер-лиги (150 голов). В сборной Англии он провел 106 игр, в которых забил 29 мячей. Он занимает седьмое место среди рекордсменов по количеству игр за национальную команду и девятое - среди лучших бомбардиров.
С 1995 по 2016 год Лэмпард выступал за родной "Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити", который он покинул в ноябре.
"Позади 21 невероятный год, и я решил, что сейчас правильный момент для завершения карьеры профессионального футболиста. Я получил ряд заманчивых предложений, чтобы продолжать играть в Англии или за рубежом. Но в 38 лет чувствую, что настал момент начать новую главу жизни.
Я очень горжусь трофеями, которые завоевал, тем, что больше 100 матчей отыграл за сборную Англии, и тем, что больше 300 голов забил за карьеру.
Я должен поблагодарить многих людей. Спасибо родителям, привившим мне ценности усердного труда, преданности работе и профессионализма. Эти идеалы я пронес через все, что делал. Я навеки благодарен семье за поддержку, моей жене Кристин, дочерям Луне и Айле.
Также благодарю друзей и мою команду. Это касается всех потрясающих партнеров, тренеров и персонала.
Хочу отдать должное клубам, за которые выступал. В первую очередь это "Вест Хэм", где случился мой дебют в 1996 году. Спасибо людям, которые поверили в меня в молодом возрасте. Мои последние клубы - это "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити". Я получил огромное наслаждение от заключительных лет карьеры.
Конечно же, самая большая часть моего сердца принадлежит "Челси". Этот клуб дал мне очень много великолепных воспоминаний. Я никогда не забуду успехов, которых мы добились вместе. Невозможно поблагодарить лично каждого, кто помогал мне и поддерживал на протяжении 13 лет, проведенных в "Челси". Я навеки благодарен всем. Болельщики "Челси" оказывали мне и моим партнерам невероятную поддержку.
Глядя в будущее, я благодарен Футбольной ассоциации Англии за возможность пройти обучение и получить квалификацию в качестве тренера. Предвкушаю возможности, которые открывают мое решение", - написал на официальной странице в Instagram Лэмпард.
Вместе с "Челси" Лэмпард выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, трижды становился чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, а по два раза – в Кубке лиги и Суперкубке Англии.
38-летний Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории "Челси" (211 голов в 348 матчах) и самый результативный полузащитник в истории английской премьер-лиги (150 голов). В сборной Англии он провел 106 игр, в которых забил 29 мячей. Он занимает седьмое место среди рекордсменов по количеству игр за национальную команду и девятое - среди лучших бомбардиров.