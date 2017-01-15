СМИ сообщили о договоренности Гризманна с "Манчестер Юнайтед" о переходе летом

По данным источника, стороны согласовали будущую зарплату футболиста и его игровой номер.
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Нападающий сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.
По данным The Independent, английский клуб уже несколько месяцев ведет переговоры с игроком и его представителями.
Издание сообщает, что стороны достигли устного согласия по многим вопросам и согласовали в том числе будущую зарплату Гризманна и его возможный игровой номер. Источник отметил, что сам француз "чрезвычайно заинтересован" в переходе в "МЮ", где выступает его партнер по сборной Поль Погба.
25-летний Гризманн в 2016 году стал третьим в опросах "Золотого мяча" и приза "Лучший игрок" по версии ФИФА. Всю карьеру он провел в чемпионате Испании, где сначала играл за "Реал Сосьедад", а сейчас выступает за "Атлетико". В 233 играх Примеры француз забил 91 гол.
Кроме того, The Independent сообщил, что "Манчестер Юнайтед" готов продать защитника Люка Шоу после окончания сезона. Главный тренер Жозе Моуринью разочарован отсутствием прогресса у 21-летнего игрока, за которого клуб в 2014 году заплатил "Саугемптону" 27 миллионов фунтов.