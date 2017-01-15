Димитри Пайе пообещал порвать себе связки из-за нежелания "Вест Хэма" продать его

Французский полузащитник хочет уйти из лондонского клуба.
Сегодня 14:20
Фото с сайта 90min.com
Полузащитник сборной Франции по футболу и лондонского "Вест Хэма" Димитри Пайе заявил, что если его не отпустят из английского клуба, он специально травмирует себе крестообразные связки.
Ранее стало известно, что Пайе заявил руководству "Вест Хэма", что больше не будет играть за клуб в ответ на то, что боссы лондонцев отказались продавать его в "Марсель" за 20 миллионов фунтов стерлингов, куда он намерен уйти по семейным обстоятельствам, и уже отклонил предложения от ряда английских и китайских клубов, куда "Вест Хэм" готов был его продать.
"Я клянусь, что больше не надену футболку "Вест Хэма". Если они не продадут меня, я травмирую себе крестообразные связки! Я человек, и у меня есть право самому выбирать свое будущее", - приводит A Bola слова полузащитника.
В нынешнем сезоне 29-летний Пайет забил три гола в 22 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах.
Ранее стало известно, что Пайе заявил руководству "Вест Хэма", что больше не будет играть за клуб в ответ на то, что боссы лондонцев отказались продавать его в "Марсель" за 20 миллионов фунтов стерлингов, куда он намерен уйти по семейным обстоятельствам, и уже отклонил предложения от ряда английских и китайских клубов, куда "Вест Хэм" готов был его продать.
"Я клянусь, что больше не надену футболку "Вест Хэма". Если они не продадут меня, я травмирую себе крестообразные связки! Я человек, и у меня есть право самому выбирать свое будущее", - приводит A Bola слова полузащитника.
В нынешнем сезоне 29-летний Пайет забил три гола в 22 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах.