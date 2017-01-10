Полузащитник "Вест Хэма" Пайе отказался играть за клуб после срыва трансфера в "Олимпик"

Руководство хочет продать его летом, но сам игрок решительно настроен уйти зимой.

Французский полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайе отказался играть за лондонскую команду, сообщает The Telegraph.

Такое решение игрок принял после того, как узнал, что "Вест Хэм" отказался продать его в марсельский "Олимпик". Французский клуб предлагал за Пайе 20 миллионов фунтов и 2,5 миллиона в качестве бонусов. Руководство "Вест Хэма" предложило хавбеку остаться до лета, но теперь он настроен покинуть клуб уже зимой.

10 января Пайе публично заявил, что "больше не коснется мяча в составе "Вест Хэма", если ситуация с его уходом из клуба не разрешится". Сегодня, 12 января, игрок отказался выходить на тренировку, сославшись на травму спины.

Ситуацию прокомментировал главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич. Хорватский специалист заявил, что огорчен и зол действиями Пайе.

"Мы не горим желанием продавать наших лучших игроков, но Пайе не хочет играть за нас. Он хочет уйти из клуба, но мы не собираемся отпускать его. Эта команда дала ему все, мы всегда поддерживали его. Я огорчен и зол", - цитирует Билича The Guardian.

В феврале 2016 года Пайе подписал новый контракт с "Вест Хэмом". Соглашение рассчитано до 2021 года. Согласно ему, Пайе получил почти двойное повышение в зарплате - его недельный оклад составляет 125 тысяч фунтов.

29-летний Пайе перешел в "Вест Хэм" в июне 2015 года. За полтора сезона в АПЛ он провел 48 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 21 голевую передачу. Ранее в карьере полузащитника сборной Франции были марсельский "Олимпик", "Сент-Этьен" и "Нант".