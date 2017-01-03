"Тоттенхэм" прервал 13-матчевую победную серию "Челси" в чемпионате Англии

При этом "шпоры" продлили свою победную серию до пяти игр.
Сегодня 08:11
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Фото ©Getty Images
"Тоттенхэм" одержал победу над "Челси" в лондонском дерби, состоявшемся в рамках 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уайт Харт Лейн", завершилась со счетом 2:0 в пользу "шпор". В составе победителей дубль оформил Деле Алли (45-я и 54-я минуты).
Для "Тоттенхэма" эта победа стала пятой подряд в чемпионате. "Челси" до этой встречи выиграл 13 матчей кряду.
Несмотря на поражение, "Челси" (49 очков) занимает первое место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" (42 очка) делит третью строчку с "Манчестер Сити".
Встреча команд, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уайт Харт Лейн", завершилась со счетом 2:0 в пользу "шпор". В составе победителей дубль оформил Деле Алли (45-я и 54-я минуты).
Для "Тоттенхэма" эта победа стала пятой подряд в чемпионате. "Челси" до этой встречи выиграл 13 матчей кряду.
Несмотря на поражение, "Челси" (49 очков) занимает первое место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" (42 очка) делит третью строчку с "Манчестер Сити".