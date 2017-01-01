Футбольная ассоциация Англии требует от Санья объяснить сообщение "10 против 12"

Впоследствии футболист "Манчестер Сити" удалил это сообщение, написав более безобидное.
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Фото с сайта dynamo.kiev.ua
Футбольная ассоциация Англии требует от защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья объяснить значение сообщения "10 против 12", которое он опубликовал на странице в Instagram, сообщает "Спорт-Экспресс".
Пост был сделан после победы в матче чемпионата страны против "Бернли" (2:1). "Ман Сити" на 32-й минуте остался вдесятером после удаления Фернандинью, и руководство лиги предполагает, что футболист мог таким образом раскритиковать арбитра Ли Мэйсона, якобы судившего в пользу соперника.
Впоследствии Санья удалил это сообщение, написав более безобидное "вы можете думать все, что хотите".