"Манчестер Юнайтед" продлил победную серию в чемпионате Англии до шести матчей

На этот раз подопечные Жозе Моуринью обыграли "Вест Хэм".

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вест Хэм" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает агентство "Р-Спорт".

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась победой "Юнайтед" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Хуан Мата (63-я минута) и Златан Ибрагимович (78). На 15-й минуте красную карточку получил полузащитник "Вест Хэма" Софиан Фегули.

Команда Жозе Моуринью одержала шестую победу подряд, а беспроигрышная серия "Юнайтед" достигла 11 матчей. В турнирной таблице "МЮ" с 39 очками занимает шестую строчку, "Вест Хэм" с 22 баллами идет на 13-м месте.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 15 января примет "Ливерпуль". "Вест Хэм" днем ранее сыграет на своем поле с "Кристал Пэлас".