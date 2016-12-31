Китайский клуб Каннаваро предлагает "Челси" 80 миллионов фунтов за Диего Косту

Клуб улучшил предложение.

Китайский футбольный клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", по итогам сезона вышедший в Суперлигу, улучшил предложение по покупке испанского форварда "Челси" Диего Косты, сообщает "Чемпионат.сом".

Команда, тренером которой является итальянец Фабио Каннаваро, готова заплатить лондонцам 80 миллионов фунтов. Ранее предложение китайской стороны составляло 50 миллионов.

Планируется, что в случае перехода Диего Коста станет одним из самых высокооплачивыемых игроков в мире с зарплатой 480 тысяч фунтов в неделю.