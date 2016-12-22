"Челси" объявил о переходе Оскара в китайский клуб

Его одноклубником станет Халк, а тренером - Андре Виллаш-Боаш.
Вчера 21:26
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Оскар. Фото с официального сайта "Челси"
Полузащитник сборной Бразилии Оскар покинет "Челси" в январе. Об этом лондонский клуб объявил на официальном сайте сегодня, 23 декабря.
24-летний Оскар продолжит карьеру в чемпионате Китая, где будет выступать за "Шанхай Теллэйс". Клубы пока не опубликовали официальную сумму трансфера, но СМИ оценивают сделку в 60 миллионов фунтов.
За "Челси" Оскар выступал с лета 2012 года. В 203 матчах за клуб он забил 23 гола, выиграв Лигу Европы (2013), Кубок Футбольной лиги (2013) и чемпионат Англии (2014/15).
В этом сезоне Оскар потерял место в стартовом составе после прихода итальянского тренера Антонио Конте. Он принял участие в девяти матчах АПЛ, в которых отдал лишь одну голевую передачу.
В прошедшем сезоне "Шанхай Теллэйс" занял второе место в чемпионате Китая. Новый сезон стартует в марте.
24-летний Оскар продолжит карьеру в чемпионате Китая, где будет выступать за "Шанхай Теллэйс". Клубы пока не опубликовали официальную сумму трансфера, но СМИ оценивают сделку в 60 миллионов фунтов.
За "Челси" Оскар выступал с лета 2012 года. В 203 матчах за клуб он забил 23 гола, выиграв Лигу Европы (2013), Кубок Футбольной лиги (2013) и чемпионат Англии (2014/15).
В этом сезоне Оскар потерял место в стартовом составе после прихода итальянского тренера Антонио Конте. Он принял участие в девяти матчах АПЛ, в которых отдал лишь одну голевую передачу.
Thank you, @oscar8 and good luck for the future. pic.twitter.com/HYpEPQsWro— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 декабря 2016 г.
Клуб "Шанхай Теллэйс" (также называют "Шанхай СИПГ") с 4 ноября возглавляет португальский тренер Андре Виллаш-Боаш, который в Европе известен по работе с "Челси", "Тоттенхэмом", "Зенитом" и "Порту". В этой команде выступает экс-игрок "Порту" и "Зенита" бразилец Халк.
Thank you @ChelseaFC for everything you've done for me!— Oscar (@oscar8) 23 декабря 2016 г.
Obrigado @ChelseaFC por tudo que fez por mim ! pic.twitter.com/DUxWKBztpy
В прошедшем сезоне "Шанхай Теллэйс" занял второе место в чемпионате Китая. Новый сезон стартует в марте.