Финал Кубка Казахстана по футболу пройдет в Актобе

Такое решение было принято на очередном Общем собрании членов ПФЛК.
Вчера 15:05
Фото с сайта ПФЛК
Финал Кубка Казахстана по футболу сезона-2017 пройдет в Актобе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Такое решение было принято на очередном Общем собрании членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
"Центральный стадион города Актобе утвержден местом проведения финального матча Кубка РК сезона 2017 года. В то же время, в случае внесения изменений в календарь игр и перенесения финала на вторую половину ноября, а также отсутствия у ФК "Актобе" возможности проведения матча в данное время, администрация ПФЛК оставляет за собой право назначить место проведения финала кубка самостоятельно", - говорится в сообщении.
Такое решение было принято на очередном Общем собрании членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
"Центральный стадион города Актобе утвержден местом проведения финального матча Кубка РК сезона 2017 года. В то же время, в случае внесения изменений в календарь игр и перенесения финала на вторую половину ноября, а также отсутствия у ФК "Актобе" возможности проведения матча в данное время, администрация ПФЛК оставляет за собой право назначить место проведения финала кубка самостоятельно", - говорится в сообщении.