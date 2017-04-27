Казахстан завоевал пять медалей в первый день Кубка мира по мас-рестлингу в Алматы

Параллельно проходит международный турнир среди юношей, девушек и юниоров.
Сегодня 21:50
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Фото Vesti.kz
Сегодня, 29 апреля, в Алматы завершился первый день этапа Кубка мира по мас-рестлингу и открытого международного турнира среди юношей и юниоров. Сборная Казахстана отметилась пятью медалями, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Количество участников соревнований составило более 115 человек. Самой крупной делегацией стала сборная России - 67 человек. Кыргызстан привез 63 атлета, сборная Казахстана стартовала на соревнованиях в количестве 50 спортсменов.
"Казахстан впервые принимает этап Кубка мира. Хотелось бы выразить благодарность организаторам и отметить высокий уровень подготовки. Надеюсь, это не последний старт в вашей истории. Также для себя отметил, что мас-рестлинг в вашей стране вышел на новый уровень развития",- сообщил на открытии турнира президент Международной Федерации Александр Акимов.
Свое участие в соревнованиях подтвердили 13 стран. Однако не все смогли выставить на турнире полноценный состав. В основном это связано с тем, что мас-рестлинг в мире начал свой подъем совсем недавно.
"Нас даже десять человек не наберется. Но практически каждый из нас способен одержать победу. Состав боевой, будем бороться в каждой схватке. В Германии мас-рестлинг на начальном этапе, но из года в год число занимающихся растет, готовим площадки, проводим соревнования. Кстати, у вас прекрасный город. Никаких проблем не испытываем. Только дождь вчера сбил наши планы. Но в целом, все в порядке",- отметил перед стартом член сборной Германии Людгер Де Вендт.
Основными фаворитами считалась команда из России, где львиная доля состава приходится на жителей Якутии - родины этого вида спорта. К слову, медальные ожидания в итоге оправдались. Уже по итогам первого дня больше всего золотых и других наград завоевали россияне.
Сборной Казахстана удалось отметиться пятью медалями. При этом все они бронзовые.
Так, Бакытбек Кабдыгали стал третьим среди юношей в весовой категории до 70 килограммов.
Дина Каржубаева завоевала "бронзу" у юниорок в категории до 60 килограммов.
В активе Сергея Юдченко бронзовая медаль в весовой категории до 80 килограммов.
Александр Краснов отличился в Кубке мира. На его счету третье место в весовой категории до 125 килограммов.
У женщин в весовой категории до 75 килограммов третье место завоевала Аида Алибек.
Ниже можно ознакомиться с полными результатами.
Международный турнир среди юношей, девушек и юниоров
Девушки до 50 килограммов:
1. Мунара Рахатбек Кызы (Кыргызстан);
2. Акбермет Джолоева (Кыргызстан);
3. Чемелиине Николаева (Россия);
3. Нурзада Хамидова (Кыргызстан).
Юноши до 50 килограммов:
1. Руслан Сивцев (Россия);
2. Арслан Чиныбек Уулу (Кыргызстан);
3. Сергей Слепцов (Россия);
3. Артем Алексанян (Армения).
Юноши до 70 килограммов:
1. Сергей Сутаков (Россия);
2. Марк Степанов (Россия);
3. Бакытбек Кабдыгали (Казахстан);
3. Актилек Жакыпбеков (Кыргызстан).
Юниорки до 60 килограммов:
1. Анна Габышева (Россия);
2. Валерия Брюновских (Кыргызстан);
3. Дина Каржаубаева (Казахстан);
3. Татьяна Николаева (Россия).
Юниоры до 60 килограммов:
1. Василий Муксунов (Россия);
2. Эльдар Кочесоков (Россия);
3. Садыбакас Танатбек Уулу (Кыргызстан);
3. Бекжам Омуралиев (Кыргызстан).
Юниоры до 80 килограммов:
1. Александр Рахлеев (Россия);
2. Алим Бижоев (Россия);
3. Сергей Юдченко (Казахстан);
3. Айтбай Акжол Уулу (Кыргызстан).
Первый этап Кубка мира по мас-рестлингу
Женщины до 55 килограммов:
1. Сардана Осипова (Россия);
2. Наталия Черноградская (Россия);
3. Дильбара Иманканова (Кыргызстан);
3. Татьяна Дьячковская (Россия).
Женщины до 75 килограммов:
1. Марина Федоренко (Россия);
2. Саяна Филатова (Россия);
3. Самара Маатова (Кыргызстан);
3. Аида Алибек (Казахстан).
Женщины до 85 килограммов:
1. Катарина Нюберт (Германия);
2. Саина Седалищева (Россия);
3. Олеся Гуреева (Узбекистан);
3. Назира Арзыбекова (Кыргызстан).
Мужчины до 60 килограммов:
1. Дмитрий Саввин (Россия);
2. Аяал Захаров (Россия);
3. Нурсултан Турганбаев (Кыргызстан);
3. Иннокентий Заровняев (Россия).
Мужчины до 90 килограммов:
1. Павел Черноградских (Россия);
2. Мурат Тлигуров (Россия);
3. Иван Белолюбский (Россия);
3. Азат Таштанбеков (Кыргызстан).
Мужчины до 125 килограммов:
1. Дементьев Антон (Россия);
2. Эксчим Баппагай (Россия);
3. Сергей Долгалев (Кыргызстан);
3. Александр Краснов (Казахстан).
Первый этап Кубка мира в Алматы завершится завтра, 30 апреля. Желающие могут наблюдать за мировыми соревнованиями в Grand Park. Начало в 10:00.
Второй этап пройдет в Праге, а завершится Кубок мира в Москве.
Фото Романа Кушпелева©, Vesti.kz
Количество участников соревнований составило более 115 человек. Самой крупной делегацией стала сборная России - 67 человек. Кыргызстан привез 63 атлета, сборная Казахстана стартовала на соревнованиях в количестве 50 спортсменов.
"Казахстан впервые принимает этап Кубка мира. Хотелось бы выразить благодарность организаторам и отметить высокий уровень подготовки. Надеюсь, это не последний старт в вашей истории. Также для себя отметил, что мас-рестлинг в вашей стране вышел на новый уровень развития",- сообщил на открытии турнира президент Международной Федерации Александр Акимов.
Свое участие в соревнованиях подтвердили 13 стран. Однако не все смогли выставить на турнире полноценный состав. В основном это связано с тем, что мас-рестлинг в мире начал свой подъем совсем недавно.
"Нас даже десять человек не наберется. Но практически каждый из нас способен одержать победу. Состав боевой, будем бороться в каждой схватке. В Германии мас-рестлинг на начальном этапе, но из года в год число занимающихся растет, готовим площадки, проводим соревнования. Кстати, у вас прекрасный город. Никаких проблем не испытываем. Только дождь вчера сбил наши планы. Но в целом, все в порядке",- отметил перед стартом член сборной Германии Людгер Де Вендт.
Основными фаворитами считалась команда из России, где львиная доля состава приходится на жителей Якутии - родины этого вида спорта. К слову, медальные ожидания в итоге оправдались. Уже по итогам первого дня больше всего золотых и других наград завоевали россияне.
Сборной Казахстана удалось отметиться пятью медалями. При этом все они бронзовые.
Так, Бакытбек Кабдыгали стал третьим среди юношей в весовой категории до 70 килограммов.
Дина Каржубаева завоевала "бронзу" у юниорок в категории до 60 килограммов.
В активе Сергея Юдченко бронзовая медаль в весовой категории до 80 килограммов.
Александр Краснов отличился в Кубке мира. На его счету третье место в весовой категории до 125 килограммов.
У женщин в весовой категории до 75 килограммов третье место завоевала Аида Алибек.
Ниже можно ознакомиться с полными результатами.
Международный турнир среди юношей, девушек и юниоров
Девушки до 50 килограммов:
1. Мунара Рахатбек Кызы (Кыргызстан);
2. Акбермет Джолоева (Кыргызстан);
3. Чемелиине Николаева (Россия);
3. Нурзада Хамидова (Кыргызстан).
Юноши до 50 килограммов:
1. Руслан Сивцев (Россия);
2. Арслан Чиныбек Уулу (Кыргызстан);
3. Сергей Слепцов (Россия);
3. Артем Алексанян (Армения).
Юноши до 70 килограммов:
1. Сергей Сутаков (Россия);
2. Марк Степанов (Россия);
3. Бакытбек Кабдыгали (Казахстан);
3. Актилек Жакыпбеков (Кыргызстан).
Юниорки до 60 килограммов:
1. Анна Габышева (Россия);
2. Валерия Брюновских (Кыргызстан);
3. Дина Каржаубаева (Казахстан);
3. Татьяна Николаева (Россия).
Юниоры до 60 килограммов:
1. Василий Муксунов (Россия);
2. Эльдар Кочесоков (Россия);
3. Садыбакас Танатбек Уулу (Кыргызстан);
3. Бекжам Омуралиев (Кыргызстан).
Юниоры до 80 килограммов:
1. Александр Рахлеев (Россия);
2. Алим Бижоев (Россия);
3. Сергей Юдченко (Казахстан);
3. Айтбай Акжол Уулу (Кыргызстан).
Первый этап Кубка мира по мас-рестлингу
Женщины до 55 килограммов:
1. Сардана Осипова (Россия);
2. Наталия Черноградская (Россия);
3. Дильбара Иманканова (Кыргызстан);
3. Татьяна Дьячковская (Россия).
Женщины до 75 килограммов:
1. Марина Федоренко (Россия);
2. Саяна Филатова (Россия);
3. Самара Маатова (Кыргызстан);
3. Аида Алибек (Казахстан).
Женщины до 85 килограммов:
1. Катарина Нюберт (Германия);
2. Саина Седалищева (Россия);
3. Олеся Гуреева (Узбекистан);
3. Назира Арзыбекова (Кыргызстан).
Мужчины до 60 килограммов:
1. Дмитрий Саввин (Россия);
2. Аяал Захаров (Россия);
3. Нурсултан Турганбаев (Кыргызстан);
3. Иннокентий Заровняев (Россия).
Мужчины до 90 килограммов:
1. Павел Черноградских (Россия);
2. Мурат Тлигуров (Россия);
3. Иван Белолюбский (Россия);
3. Азат Таштанбеков (Кыргызстан).
Мужчины до 125 килограммов:
1. Дементьев Антон (Россия);
2. Эксчим Баппагай (Россия);
3. Сергей Долгалев (Кыргызстан);
3. Александр Краснов (Казахстан).
Первый этап Кубка мира в Алматы завершится завтра, 30 апреля. Желающие могут наблюдать за мировыми соревнованиями в Grand Park. Начало в 10:00.
Второй этап пройдет в Праге, а завершится Кубок мира в Москве.
Фото Романа Кушпелева©, Vesti.kz