Жансая Абдумалик первой в истории казахстанских шахмат выполнила норму мужского международного гроссмейстера

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Чили Германия 0:1
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Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
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Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
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Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
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Шарипова Куценко
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Ла-Фиорита Линфилд 0:0
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
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Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
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Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
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Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
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Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
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Жансая Абдумалик первой в истории казахстанских шахмат выполнила норму мужского международного гроссмейстера

Случилось это на турнире в США.

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10 Комментариев
Фото из личного архива Жансаи Абдумалик
Фото из личного архива Жансаи Абдумалик

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик выполнила норму мужского международного гроссмейстера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Такое достижение стало первым в истории казахстанских шахмат.

Абдумалик принимала участие в крупном международном турнире World Open - 2017, который проходил в Филадельфии, США. Количество участников составило 216 шахматистов, из них 33 являются мужскими гроссмейстерами и 26 - мужскими международными мастерами.



"Жансая набрала семь очков из девяти: в шести партиях она одержала победу, в двух добыла ничью и одну проиграла. Единственное поражение ей нанес китайский гроссмейстер с рейтингом 2595.

Последнюю партию она играла на первом столе с лидером, который имеет рейтинг 2658. В случае победы она могла выиграть и сам турнир. Но результатом заключительной партии стала ничья.

Это не может не радовать. Впервые в истории казахстанских шахмат 17-летняя девочка выполнила норму мужского международного гроссмейстера! Это уникальное достижение! А играть в таком турнире последнюю партию на первой доске сродни участию в финале "Ролан Гарроса".



В финальном туре она играла с 17-летним талантливым американцем Джеффри Ксенгом. Пресса сразу же обратила на это внимание, так как в рамках такого мощного турнира в решающем последнем туре на первой доске встретились самые юные шахматисты. Все активно интересовались данным противостоянием. Сенсация также в том, что все фавориты и именитые шахматисты остались внизу турнирной таблицы.

Жансая буквально час назад выходила на общение в скайпе, делилась эмоциями от достижения. Говорит: "Папа, как я сыграла? Я сильно не рисковала на турнире, играла надежно и при удобном случае атаковала. Очень хотела выполнить норму мужского гроссмейстера. Могла бы в некоторых партиях "подкрутить", но не стала".



Плюс ко всему ей удалось в международном рейтинге добавить 30 пунктов",- прокомментировал отец Жансаи Абдумалик Данияр Аширов.

Добавим, что в США юная шахматистка провела два месяца и приняла участие в четырех турнирах.






Фото из личного архива Абдумалик.

  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Rassul Talapov Сегодня 12:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 844
Жарайсын!!! Хоу Ифань кеткеннен кейин, алемди багындыруга болады!!!
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Naiman Сегодня 13:01
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Хоу Ифань не скоро уйдет ей же всего 23 года.
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Каппас Жакупов Сегодня 12:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 786
Умница! Поздравляю!
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Naiman Сегодня 12:58
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Кто нибудь знает что за норма мужского международного гроссмейстера? Насколько я знаю у мужчин гроссмейстер имеет рейтинг от 2500 - до 2699 и супергросмейстер от 2700 и выше, а у Жансаи рейтинг стал 2453. В любом случае неплохо что она вошла в 30ку сильнейших шахматисток и даже обошла другую нашу шахматистку Динару Садвакасову (рейтинг 2444)
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Cloud Boice Сегодня 13:23
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Naiman, Динара по-прежнему первая в Казахстане и 31-я в мире, у Жансаи 2430.
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Naiman Сегодня 13:32
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Cloud Boice, это у вас устаревшие данные. После этого турнира у Жансаи обновленный рейтинг 2453 это же видно на третем фото. Так что она обошла Динару. Хотя это и в статье было написано: Плюс ко всему ей удалось в международном рейтинге добавить 30 пунктов",- прокомментировал отец Жансаи Абдумалик Данияр Аширов.
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Rassul Talapov Сегодня 13:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 844
Naiman, она навсегда в мужскую лигу хочет уйти, даже бойкот обьявлала
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Rassul Talapov Сегодня 13:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 844
Naiman, нету звания супергроссмейстер)
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Naiman Сегодня 13:29
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Rassul Talapov , как нету. Конечно же есть. Супергроссмейстер - это гроссмейтер претендующий на звание чемпиона мира. то есть если у гроссмейстера рейтинг ниже 2700 он не имеет права играть в турнире претендентов.
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Fankz Сегодня 14:42
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5098
Невероятно здорово! Умница, красавица, гроссмейстер. Поздравляю Вас, Жансая и Ваших близких и всех, причастных к Вашему достижению. Жансая - краса, длинная коса))
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