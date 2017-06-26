Жансая Абдумалик первой в истории казахстанских шахмат выполнила норму мужского международного гроссмейстера

Случилось это на турнире в США.
Ссылки по теме:
- Первый в Казахстане профессиональный шахматный зал открылся в Алматы
- Жансая Абдумалик признана самой красивой шахматисткой Евразии
Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик выполнила норму мужского международного гроссмейстера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Такое достижение стало первым в истории казахстанских шахмат.
Абдумалик принимала участие в крупном международном турнире World Open - 2017, который проходил в Филадельфии, США. Количество участников составило 216 шахматистов, из них 33 являются мужскими гроссмейстерами и 26 - мужскими международными мастерами.
"Жансая набрала семь очков из девяти: в шести партиях она одержала победу, в двух добыла ничью и одну проиграла. Единственное поражение ей нанес китайский гроссмейстер с рейтингом 2595.
Последнюю партию она играла на первом столе с лидером, который имеет рейтинг 2658. В случае победы она могла выиграть и сам турнир. Но результатом заключительной партии стала ничья.
Это не может не радовать. Впервые в истории казахстанских шахмат 17-летняя девочка выполнила норму мужского международного гроссмейстера! Это уникальное достижение! А играть в таком турнире последнюю партию на первой доске сродни участию в финале "Ролан Гарроса".
В финальном туре она играла с 17-летним талантливым американцем Джеффри Ксенгом. Пресса сразу же обратила на это внимание, так как в рамках такого мощного турнира в решающем последнем туре на первой доске встретились самые юные шахматисты. Все активно интересовались данным противостоянием. Сенсация также в том, что все фавориты и именитые шахматисты остались внизу турнирной таблицы.
Жансая буквально час назад выходила на общение в скайпе, делилась эмоциями от достижения. Говорит: "Папа, как я сыграла? Я сильно не рисковала на турнире, играла надежно и при удобном случае атаковала. Очень хотела выполнить норму мужского гроссмейстера. Могла бы в некоторых партиях "подкрутить", но не стала".
Плюс ко всему ей удалось в международном рейтинге добавить 30 пунктов",- прокомментировал отец Жансаи Абдумалик Данияр Аширов.
Добавим, что в США юная шахматистка провела два месяца и приняла участие в четырех турнирах.
Фото из личного архива Абдумалик.