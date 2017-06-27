Василий Жиров заявил о готовности помочь казахстанским боксерам прорваться за границей

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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
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Россия Турция 3:1
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Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
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Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
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Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
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Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Василий Жиров заявил о готовности помочь казахстанским боксерам прорваться за границей

Обладатель Кубка Вэла Баркера недавно переехал из Аризоны в Техас.

18 Комментариев
Василий Жиров. Фото из соцсетей боксера
Василий Жиров. Фото из соцсетей боксера
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Василий Жиров заявил о готовности помочь казахстанским боксерам прорваться за границей. Об этом сообщает nv.kz.

Жиров недавно переехал из Аризоны в Техас и теперь начинает все практически с нуля. Спортсмен открыл большой спортзал, в котором занимаются боксеры. Жиров тренирует местных спортсменов, помогает талантливым новичкам и приглашает казахстанских боксеров. Он говорит, что есть несколько основных нюансов для тех спортсменов, которые намерены ехать за границу.

"В Америке за все нужно платить. Если у человека есть возможности и талант, я ему помогу войти в бизнес без лишних проблем, через которые прошел лично, - рассказывает Жиров. - Чтобы поднять боксера, требуются вложения. Если спортсмены приезжают группой, им легче. Деньги нужны для тренировочных процессов, аренды жилья, правильного питания, рекламы. Чем больше людей, тем меньше денег нужно для одного. Очень многое зависит от промоутера. Правильный человек поднимет спортсмена до вершин, а неверный выбор может привести на дно самого талантливого новичка".
  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
Бейбут Есмурзин 27 июня 13:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Еркек
Ответить 5
 
WBOKING 27 июня 13:02
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Скорее деньги кончились у эмигранта
Ответить -5
 
Данияр Сейтханов 27 июня 13:57
Статус: Профи
Рейтинг: 406
WBOKING,Если кончились деньги, как он открыл большой зал в Техасе?
Ответить 5
 
Каппас Жакупов 27 июня 14:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
Данияр Сейтханов,дурачок опять всякую "... мелишь!Ты и твои братья по уму :шымк. пац. ,дюран пишите не подумав, что попало. Лечитесь больные!!!
Ответить -1
 
Каппас Жакупов 27 июня 14:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
Данияр Сейтханов,извиняюсь не туда нажал. Эти слова касаются WBOKINC, шымк. пац. и дюрана. Ещё раз извиняюсь!
Ответить 6
 
Blackwolf ! 27 июня 16:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
WBOKING,
Ответить 4
 
Баке 27 июня 13:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Ниетіңе рахмет.
Ответить 5
 
Дюран Дюран 27 июня 13:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
Показывали его по ТВ. Живет в каком то американском ауыле в степи и тренирует детей. Он какой-то странный стал вообще. Жена ушла от него с детьми т.к. не зарабатывает ничего а семью то содержать то надо. Сейчас перебрался в Техас. Приглашает наших боксеров потому, что думает наши будут платит за аренду спортзала и за услуги Васи как тренера. Он же никудышный тренер и пока не воспитал ни одного боксера за столько лет.
Ответить -3
 
Канат Дарбаев 27 июня 14:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 118
Хорошая идея
Ответить 3
 
Timur Sultanov 27 июня 14:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 517
Вася красавчик и настоящий казах.
Ответить 5
 
Тимур Адильханов 27 июня 14:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Мыне жигіт.Өзыміздін жигиттерімызге қолдау қөрсеткен қандай жақсы болар еді.Нағыз таланттар осында ғой.Небір чемпиондар жур ғой ауылдарда бақтары ашылмай.Васяға Казахстанға кеп жарнама тастау керек қой кеттік жүріндер деп.Толпа-толпасымен əкету керек қой.Барып тұріп американын дал-дүлын шығару керек.
Ответить 3
 
Ерлан Абдиканиев 27 июня 16:15
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Вася ислам дінін қбылдады
Ответить 1
 
ARYSTAN 27 июня 17:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2356
Красава Балхашски ТИГР
Ответить 3
 
Дюран Дюран 27 июня 17:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
Ерлан Абдиканиев! Лапши на уши не вешай пожалуйста! Зачем врать то? Аллах вам судья...
Ответить -1
 
Timur Sultanov 27 июня 17:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 517
Он ислам не принимал., просто посетил мечеть и сидел рядом с казахами во время намаза. Балхашский тигр он такой и казахский знает.
Ответить 2
 
manar 27 июня 21:41
Статус: Фанат
Рейтинг: 22
Молодец не забывает Родину.
Ответить 0
 
Bauer Jean Вчера 00:09
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Красавчик
Ответить 0
 
Ерлан Абдиканиев Вчера 15:30
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Он принимал ислам
Ответить 0
 