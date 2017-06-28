Казахстанский теннисист сыграет с первой ракеткой мира Энди Марреем на "Уимблдоне"

Британец является действующим победителем турнира.
Вчера 23:38
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Сегодня, 30 июня, состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда "Уимблдона", передает корреспондент Vesti.kz.
В основной сетке соревнований в Лондоне выступят два представителя Казахстана. В первом круге Александр Бублик встретится с первой ракеткой мира Энди Марреем, а Михаил Кукушкин сыграет с японцем Даниэлем Таро.
20-летний Бублик в основную сетку "Уимблдона" как лаки-лузер - он проиграл в финале квалификации. В рейтинге ATP он занимает 134-место и ранее с Марреем не встречался. Британец дважды выигрывал "Уимблдон" и является действующим победителем турнира, а для Бублика это будет дебют на третьем в сезоне турнире "Большого шлема".
29-летний Кукушкин идет на 118-м месте в рейтинге ATP, а 24-летний Таро - на 89-м. Ранее они друг с другом не играли. Лучшим результатом Кукушкина на "Уимблдоне" является третий круг в 2014 году, а Таро за три предыдущих года не смог ни разу преодолеть барьер первого раунда.
Основная сетка "Уимблдона" начнется 3 июля. Точное время матчей появится позднее.
В основной сетке соревнований в Лондоне выступят два представителя Казахстана. В первом круге Александр Бублик встретится с первой ракеткой мира Энди Марреем, а Михаил Кукушкин сыграет с японцем Даниэлем Таро.
20-летний Бублик в основную сетку "Уимблдона" как лаки-лузер - он проиграл в финале квалификации. В рейтинге ATP он занимает 134-место и ранее с Марреем не встречался. Британец дважды выигрывал "Уимблдон" и является действующим победителем турнира, а для Бублика это будет дебют на третьем в сезоне турнире "Большого шлема".
29-летний Кукушкин идет на 118-м месте в рейтинге ATP, а 24-летний Таро - на 89-м. Ранее они друг с другом не играли. Лучшим результатом Кукушкина на "Уимблдоне" является третий круг в 2014 году, а Таро за три предыдущих года не смог ни разу преодолеть барьер первого раунда.
Основная сетка "Уимблдона" начнется 3 июля. Точное время матчей появится позднее.