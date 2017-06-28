Казахстанский теннисист сыграет с первой ракеткой мира Энди Марреем на "Уимблдоне"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 01:00
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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Казахстанский теннисист сыграет с первой ракеткой мира Энди Марреем на "Уимблдоне"

Британец является действующим победителем турнира.

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4 Комментария
Сегодня, 30 июня, состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда "Уимблдона", передает корреспондент Vesti.kz

В основной сетке соревнований в Лондоне выступят два представителя Казахстана. В первом круге Александр Бублик встретится с первой ракеткой мира Энди Марреем, а Михаил Кукушкин сыграет с японцем Даниэлем Таро

20-летний Бублик в основную сетку "Уимблдона" как лаки-лузер - он проиграл в финале квалификации. В рейтинге ATP он занимает 134-место и ранее с Марреем не встречался. Британец дважды выигрывал "Уимблдон" и является действующим победителем турнира, а для Бублика это будет дебют на третьем в сезоне турнире "Большого шлема". 

29-летний Кукушкин идет на 118-м месте в рейтинге ATP, а 24-летний Таро - на 89-м. Ранее они друг с другом не играли. Лучшим результатом Кукушкина на "Уимблдоне" является третий круг в 2014 году, а Таро за три предыдущих года не смог ни разу преодолеть барьер первого раунда. 

Основная сетка "Уимблдона" начнется 3 июля. Точное время матчей появится позднее. 
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Уланжан Нургалиев Вчера 23:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
Ооо, красава!
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Бейбут Есмурзин Вчера 23:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1357
Это самый последний теннисист сыграет с первым теннисистом, так правильнее будет.
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Умбет Мангутов Сегодня 00:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Он же проиграл квал. Лаки лузер что ли?
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Darkhan Сегодня 02:46
Статус: Профи
Рейтинг: 480
Бублик отправь теперь Маррея на лаки панч.
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