По два "золота" и "серебра". Итоги выступления казахстанских легкоатлетов на первом этапе Гран-при Азии

Соревнования состоялись в Китае.
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Ольга Сафронова. Фото с сайта zimbio.com
Вчера, 24 апреля, в китайском Цзиньхуа завершился первый этап Гран-при Азии по легкой атлетике. Казахстанские спортсмены порадовали пятью завоеванными наградами, а также показанными результатами. Все подробности первого международного выезда атлетов в материале Vesti.kz.
К старту сезона команда готовилась и "подводилась" в турецкой Анталии. В выездном тренировочном процессе приняли участие практически все лидеры сборной Казахстана.
"Мы были в первый раз на той базе в Анталии, где прошел сбор. Все очень понравилось, погодные условия для тренировок были хорошие. Сбор прошел без происшествий, все в целости и сохранности вернулись в Казахстан. Подготовка прошла по плану, сделали все, что хотели выполнить. Но не могу сказать, что сейчас мы вышли на пик формы, потому что сейчас только конец апреля. Нам нужно быть в форме летом, так как сезон очень длинный", - сообщила после сбора одна из лидеров команды Ольга Сафронова.
На первый этап азиатского Гран-при суперзадач не ставилось. Оно и понятно - выезд в Китай являлся первым международным стартом сборной в сезоне. Спортсменам было необходимо "прочувствовать" дорожку и другие сектора, понять, каков потенциал, наработанный за период межсезонья. И уже от результатов отталкиваться при составлении дальнейшего плана на сезон, который, к слову, обещает быть очень насыщенным (этапы Гран-при Азии, чемпионат Азии, Мемориал Косанова, чемпионат мира и другие).
Возвращаясь к прошедшему этапу Гран-при, медали завоевали те, от которых больше всего ждали. Положительных сенсаций, как таковых, не произошло. Потому и выступление атлетов можно считать закономерным. На 16 участников от Казахстана пришлось пять медалей. При этом все они были завоеваны женской частью сборной.
В очередной раз не подвели лидеры команды в спринте Ольга Сафронова и Виктория Зябкина. В беге на 100 метров девушки записали в актив сборной по медали - Сафронова отметилась "серебром" (11,59 секунды), а Зябкина стала победительницей (11,44 секунды).
Эстафетная команда (4 по 100) у женщин была представлена Риммой Кашафутдиновой, Светланой Голендовой, Анастасией Тулапиной и Юлией Рахмановой. По результатам прошлого года в данной дисциплине казахстанские бегуньи показали 21-й результат во всем мире. На Центральном стадионе в Алматы девушки пробежали дистанцию за 42,92 секунды. На Гран-при же им покорились результат в 44,50 и золотая медаль. Стоит отметить, что финишировавшие вторыми женщины из Таиланда проиграли более секунды.
Другая серебряная медаль на счету Элины Михиной. Спортсменка финишировала второй на дистанции 400 метров с результатом 53,35 секунды. В свою очередь Анастасия Пилипенко завоевала бронзовую награду в забеге на 100 метров с барьерами (13,62 секунды).
В других видах программы Мария Телушкина стала шестой (метание диска), Айгерим Шыназбекова пятая в 100 метров с барьерами, Надежда Дубовицкая и Регина Кайсарова (прыжки в высоту) - четвертое и пятое место соответственно.
Как отмечалось ранее, мужчины не смогли взойти на пьедестал почета. Лучшее выступление показал Михаил Литвин (400 метров), занявший четвертое место. Ниже представлены результаты мужской команды.
Бег на 400 метров, финал
1. Карам Юсеф (Кувейт) - 47,19.
2. Куач Цон Лич (Вьетнам) - 47,22.
3. Чэнь Чех (Китайский Тайбэй) - 47,61.
4. Михаил Литвин (Казахстан) - 47,98.
Прыжки в высоту, финал
1. Алдин Маджед Газаль (Сирия) - 227 сантиметров.
2. Кевян Ганбарзаде (Иран) - 224 сантиметра.
3. Сян Чунь Хсиен (Китайский Тайбэй) - 220 сантиметров;
….6. Юрий Дергачев (Казахстан) - 210 сантиметров.
Тройной прыжок, финал
1. Дун Бинь (Китай) - 16 метров 68 сантиметров.
2. Цао Шу (Китай) - 16 метров 14 сантиметров.
3. Теппарак Пратчайя (Таиланд) - 16 метров 03 сантиметра.
...5. Роман Валиев (Казахстан) - 15 метров 90 сантиметров.
Толкание ядра, финал
1. Самари Али (Иран) - 18 метров 90 сантиметров.
2. У Цзясян (Китай) - 18 метров 62 сантиметра.
3. Пракаш Ом Синг (Индия) - 18 метров 41 сантиметр.
...5. Иван Иванов (Казахстан) - 18 метров 19 сантиметров.
Добавим, что в первом этапе Гран-при Азии казахстанская команда была представлена 16 спортсменами. Второй этап состоится 27 апреля в Цзясине, Китай.
Фото с сайта olympic.kz (1), из личного архива спортсменов (2, 3) и с сайта bnews.kz (4)
К старту сезона команда готовилась и "подводилась" в турецкой Анталии. В выездном тренировочном процессе приняли участие практически все лидеры сборной Казахстана.
"Мы были в первый раз на той базе в Анталии, где прошел сбор. Все очень понравилось, погодные условия для тренировок были хорошие. Сбор прошел без происшествий, все в целости и сохранности вернулись в Казахстан. Подготовка прошла по плану, сделали все, что хотели выполнить. Но не могу сказать, что сейчас мы вышли на пик формы, потому что сейчас только конец апреля. Нам нужно быть в форме летом, так как сезон очень длинный", - сообщила после сбора одна из лидеров команды Ольга Сафронова.
На первый этап азиатского Гран-при суперзадач не ставилось. Оно и понятно - выезд в Китай являлся первым международным стартом сборной в сезоне. Спортсменам было необходимо "прочувствовать" дорожку и другие сектора, понять, каков потенциал, наработанный за период межсезонья. И уже от результатов отталкиваться при составлении дальнейшего плана на сезон, который, к слову, обещает быть очень насыщенным (этапы Гран-при Азии, чемпионат Азии, Мемориал Косанова, чемпионат мира и другие).
Возвращаясь к прошедшему этапу Гран-при, медали завоевали те, от которых больше всего ждали. Положительных сенсаций, как таковых, не произошло. Потому и выступление атлетов можно считать закономерным. На 16 участников от Казахстана пришлось пять медалей. При этом все они были завоеваны женской частью сборной.
В очередной раз не подвели лидеры команды в спринте Ольга Сафронова и Виктория Зябкина. В беге на 100 метров девушки записали в актив сборной по медали - Сафронова отметилась "серебром" (11,59 секунды), а Зябкина стала победительницей (11,44 секунды).
Эстафетная команда (4 по 100) у женщин была представлена Риммой Кашафутдиновой, Светланой Голендовой, Анастасией Тулапиной и Юлией Рахмановой. По результатам прошлого года в данной дисциплине казахстанские бегуньи показали 21-й результат во всем мире. На Центральном стадионе в Алматы девушки пробежали дистанцию за 42,92 секунды. На Гран-при же им покорились результат в 44,50 и золотая медаль. Стоит отметить, что финишировавшие вторыми женщины из Таиланда проиграли более секунды.
Другая серебряная медаль на счету Элины Михиной. Спортсменка финишировала второй на дистанции 400 метров с результатом 53,35 секунды. В свою очередь Анастасия Пилипенко завоевала бронзовую награду в забеге на 100 метров с барьерами (13,62 секунды).
В других видах программы Мария Телушкина стала шестой (метание диска), Айгерим Шыназбекова пятая в 100 метров с барьерами, Надежда Дубовицкая и Регина Кайсарова (прыжки в высоту) - четвертое и пятое место соответственно.
Как отмечалось ранее, мужчины не смогли взойти на пьедестал почета. Лучшее выступление показал Михаил Литвин (400 метров), занявший четвертое место. Ниже представлены результаты мужской команды.
Бег на 400 метров, финал
1. Карам Юсеф (Кувейт) - 47,19.
2. Куач Цон Лич (Вьетнам) - 47,22.
3. Чэнь Чех (Китайский Тайбэй) - 47,61.
4. Михаил Литвин (Казахстан) - 47,98.
Прыжки в высоту, финал
1. Алдин Маджед Газаль (Сирия) - 227 сантиметров.
2. Кевян Ганбарзаде (Иран) - 224 сантиметра.
3. Сян Чунь Хсиен (Китайский Тайбэй) - 220 сантиметров;
….6. Юрий Дергачев (Казахстан) - 210 сантиметров.
Тройной прыжок, финал
1. Дун Бинь (Китай) - 16 метров 68 сантиметров.
2. Цао Шу (Китай) - 16 метров 14 сантиметров.
3. Теппарак Пратчайя (Таиланд) - 16 метров 03 сантиметра.
...5. Роман Валиев (Казахстан) - 15 метров 90 сантиметров.
Толкание ядра, финал
1. Самари Али (Иран) - 18 метров 90 сантиметров.
2. У Цзясян (Китай) - 18 метров 62 сантиметра.
3. Пракаш Ом Синг (Индия) - 18 метров 41 сантиметр.
...5. Иван Иванов (Казахстан) - 18 метров 19 сантиметров.
Добавим, что в первом этапе Гран-при Азии казахстанская команда была представлена 16 спортсменами. Второй этап состоится 27 апреля в Цзясине, Китай.
Фото с сайта olympic.kz (1), из личного архива спортсменов (2, 3) и с сайта bnews.kz (4)