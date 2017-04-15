Казахстанские легкоатлеты поспорят за медали Гран-при Азии

В данный момент команда находится на тренировочном сборе в Турции.

Практически все ведущие легкоатлеты сборной Казахстана находятся сейчас на тренировочном сборе в Турции, который стартовал 2 апреля. Исключение составили олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова и некоторые представители видов на выносливость. По окончании подготовки часть атлетов отправится на первые серьезные старты в сезоне - этап Гран-при Азии. Подробности в материале Vesti.kz.



Качественно "войти" в новый сезон из-за сюрпризов погоды и некоторых проблем с условиями тренировок в Казахстанев марте-апреле не получается. Потому была выбрана более теплая Анталия.





В Турции 37 наших легкоатлетов пробудут до 19 апреля. При этом состав что ни на есть сильнейший. Разве что Ольга Рыпакова готовится самостоятельно. А бегуны на длинные дистанции и ходоки уже выступают на зарубежных соревнованиях. Так, участники Олимпиады в Рио, марафонцы Михаил Красилов и Гульжанат Жанатбек 15 апреля выступят в международном полумарафоне в Душанбе.

Для 16-ти атлетов окончание турецкого сбора ознаменуется участием в Гран-при Азии. Эти соревнования соберут самых сильных спортсменов континента. Стоит отметить, поскольку на них приглашены лишь спортсмены, имеющие в Азии наивысший рейтинг по итогам прошлого сезона. Максимальное количество участников в каждом виде программы - восемь. Медали же будут разыгрываться в девяти дисциплинах, как у мужчин, так и у женщин.





В мужских соревнованиях шанс побороться за призовые места получили Михаил Литвин (400 метров), Роман Валиев (тройной прыжок), Юрий Дергачев (прыжки в высоту) и Иван Иванов (толкание ядра). Самый именитый в этом квартете - Валиев, обладатель богатейшей коллекции наград самых престижных азиатских стартов.

Право представлять женскую легкую атлетику Казахстана на Гран-при Азии получили: Ольга Сафронова, Виктория Зябкина (100 метров, эастафета), Элина Михина (400 метров), Анастасия Пилипенко, Айгерим Шыназбекова (100 метров с барьерами), Регина Кайсарова, Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), Мария Телушкина (метание диска), Рима Кашафутдинова, Светлана Голендова, Анастасия Тулапина, Юлия Рахманова (эстафета).

При этом можно не сомневаться, что медали будут, потому что сразу несколько казахстанских спортсменок считаются главными претендентками на победу.





Помимо медальных устремлений, перед нашими легкоатлетами стоит не менее важная задача - выполнение нормативов для участия в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.

При этом, у Георгия Шейко, завоевавшего в марте "серебро" чемпионата Азии, Полины Репиной, Регины Рыковой, Дианы Айдосовой (все спортивная ходьба) и Ирины Смольниковой (марафон) путевки в Лондон уже имеется. У остальных есть время до 23 июля.

Добавим, что первый этап Гран-при Азии состоится 24 апреля в китайском Джиахинге. Второй этап пройдет 27 апреля в еще одном китайском городе - Джинхуа. И завершится серия 30 апреля в Тайбэе.



Фото с сайта kznewsline.com (1), Vesti.kz (2) и с сайта mir-la.com (3)