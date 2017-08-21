Квартет из США и защитник из Исландии. Все о новичках и лидерах баскетбольной "Астаны" перед новым сезоном

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 6:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 0:1
Зенит Уфа 3:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 2:1
Валенсия Малага 5:0
Барселона Эйбар 6:1
Атлетик Атлетико М 1:2
Реал М Бетис 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 1:1
Беневенто Рома 0:4
Ювентус Фиорентина 1:0
Лацио Наполи 1:4
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 2:0
Шальке-04 Бавария 0:3
Кельн Айнтрахт Фр 0:1
Гамбург Боруссия Д 0:3
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 1:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 1:4
Акжайык Атырау 1:0
Кайрат Ордабасы 5:1
Актобе Тобол 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 1:0
Каспий Экибастуз 1:0
Махтаарал Кайрат А 2:1
Кыран Кызыл-Жар СК 2:3
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Амур Витязь 3:5
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 3:1
Трактор ХК Сочи 3:5
Слован Ак Барс 3:6
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 4:0
Темиртау Иртыш 1:3
Алматы Алтай-Торпедо 4:0
Горняк Арлан 3:0
Темиртау Иртыш 4:3 Б
Алматы Алтай-Торпедо 5:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 4:1
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 2:4
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 0:2
Недовесов Башич 2:0
Стаховский Попко 2:0
Янковиц Бублик 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Ломакин Каримов 0:2
Уколова Дмитриченко 2:0
Хасанов Лопес-Перес 0:2
Нарбеков Бркич 0:2
Детковская, Куламбаева Ким, Шарипова 2:0
Фомин, Шофайзиев Аяп, Дулдаев 1:2
Палкина, Дражич Голопутова, Калинина 2:0
Пехова, Солнышкина Дмитриченко, Коваль 2:1
Хасанов, Сафиуллин Смирнов, Ужыловский 0:2
Куламбаева Палкина 1:2
Детковская Айзатулина 0:2
Коппейанс Аяп 2:0
Детковская, Куламбаева Хабибулина, Виссчер 2:1
Аяп, Дулдаев Смирнов, Ужыловский 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Санкт-Петербург (Россия) - 2017"
Лансере Айнитдинова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/8"
Иванов, Катич Бакс, Дассен 0:2
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 4:0
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 10:7
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 3:0
Австралия Китайский Тайбей 0:3
>>>
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Бетис 0:1
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Ювентус Фиорентина 1:0
Лацио Наполи 1:4
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Гамбург Боруссия Д 0:3
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 19:00
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Фиджи Австралия 0:2
Казахстан Китай 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Детковская, Куламбаева Айзатулина, Кружкова 1:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Маамун Недовесов 16:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Астана ВМФ 16:20
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако Порту 00:45
Севилья Марибор 00:45
АПОЕЛ Тоттенхэм 00:45
Боруссия Д Реал М 00:45
Наполи Фейеноорд 00:45
Манчестер Сити Шахтер Д 00:45
Спартак М Ливерпуль 00:45
Бешикташ РБ Лейпциг 00:45
Карабах Рома 22:00
Ювентус Олимпиакос 00:45
Спортинг Л Барселона 00:45
Андерлехт Селтик 00:45
ПСЖ Бавария 00:45
Атлетико М Челси 00:45
Базель Бенфика 00:45
ЦСКА М Манчестер Юнайтед 00:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Пирин Верея 23:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Юношеская лига УЕФА 2017/18
Кайрат (U-19) Краснодар (U-19) 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Барыс Локомотив 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 19:00
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер 15:00
Астана Бейбарыс 19:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Номад Кулагер 13:00
Астана Бейбарыс 17:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Арлан Номад
Астана Кулагер
Арлан Номад
Астана Кулагер
Алматы Бейбарыс
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 19:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Фиджи Австралия 0:2
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Детковская, Куламбаева Айзатулина, Кружкова 1:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Маамун Недовесов 16:30
Петрович Бублик 14:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Чокс-То-Гоу Петрохим 19:45
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
Узбечка АГМК 19:00
Ларестан СК Индия 15:00
Иле Узбечка 17:00
АГМК Алматы 19:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Групповая гонка. Финалы 14:05
Обсуждаемые

Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

Квартет из США и защитник из Исландии. Все о новичках и лидерах баскетбольной "Астаны" перед новым сезоном

Столичный клуб начнет сезон с Лиги чемпионов.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фото с сайта ПБК "Астана"
Фото с сайта ПБК "Астана"

В начале октября стартует девятый сезон Единой лиги ВТБ. Казахстанский участник турнира, Президентский баскетбольный клуб "Астана", перед началом состязания существенно обновил состав. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Отечественный баскетбольный гранд вступил в крупное международное состязание с сезона 2011/2012. Руководство клуба постоянно ставит перед собой самые амбициозные планы - под их реализацию приглашаются только квалифицированные кадры. 

"Прошедший сезон для нашего баскетбольного клуба прошел успешно - мы забрали национальное первенство, прошли в плей-офф лиги ВТБ, наконец-таки открыли свою детскую академию - вся команда поработала отлично, результативно.

Я доволен нынешним руководством клуба - генеральным менеджером и молодым исполнительным директором - эти люди горят и болеют идеей развития баскетбола и действительно работают над поставленными перед клубом задачами", - цитирует исполнительного директора Президентского клуба "Астана" Аманбека Кульчикова официальный сайт ПБК "Астана".

Наступающий сезон станет одним из самых напряженных за последние годы. Столичный баскетбольный клуб ждет борьба в нескольких важных стартах - кроме национального чемпионата, где клуб борется только за победу, и Единой лиги ВТБ, ПБК "Астана" примет участие в Азиатской лиге чемпионов, как действующий победитель первенства Казахстана. Времени на "обкатку" практически нет.



Тренер из Греции

В межсезонье команду по семейным обстоятельствам покинул Илиас Папатеодору: греческий специалист смог за короткий срок "построить" крепкую командную игру - он выиграл с "Астаной" чемпионат Казахстана, а также вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, где проиграл будущим победителям состязания - московскому ЦСКА.

На смену Папатеодору пришел другой тренер из Греции - 48-летний Костас Флеваракис. Тренерский путь он начал в 1988 году: первый трофей взял с известным греческим клубом ПАОК, когда в 1998 году выиграл Кубок страны. Работал также скаутом для представителя НБА - команды "Денвер Наггетс".

"Как вы знаете, мы стремимся не приглашать дорогих и именитых тренеров, поэтому пригласили молодого и амбициозного специалиста, который имеет за плечами хороший стаж. Мы ставим перед командой и ее обновленным составом все такие же высокие планки - выиграть внутренний чемпионат, играть в плей-офф лиги ВТБ, развивать академию и укреплять имидж "Астаны" на всех горизонтах", - прокомментировал назначение Кульчиков.

К плюсам Флеваракиса можно отнести тот факт, что он работал не только на клубном уровне, где он тренировал команды из Греции, Кипра, Польши и Германии, но и его опыт на международном уровне - в период с 2005 по 2010 год специалист возглавлял тренерский штаб сборной Швеции. Также, помимо победы в Кубке Греции, Флеваракис выигрывал аналогичный турнир и на Кипре.

Помогать Флеваракису в казахстанском клубе будут российский специалист Виктор Карпенко, Костас Масурос и Костас Папазоглу. Первый прежде тренировал актауский "Каспий", один из самых успешных клубов Казахстана, а последний много лет работает "в паре" с Флеваракисом, помогая ему "строить" боеспособные команды. 

Игроки-новички

48-летний греческий специалист в Астане будет "строить" новую команду. Ударные силы Папатеодору в лице Иана Миллера, Роберта Лоури и Усмана Крубалли "сменили обстановку", но им на смену приглашены не менее мастеровитые исполнители.

- Хордур Вильхальмсон (Исландия) 

28-летний исландский защитник, который с 2015 года привлекается к играм за свою национальную команду. Вильхальмсон и Флеваракис не раз пересекались в чемпионате Греции - тренер хорошо знаком с игроком и может рассчитывать на него как на одного из основных исполнителей в команде.

До приезда в Казахстан баскетболист стал лучшим распасовщиком в первенстве Исландии. Также ранее он выигрывал в номинациях "Лучший игрок оборонительного плана" и "Лучший молодой игрок". Потенциально он лидер "Астаны" в обороне.

- Ларри Гордон (США)

30-летний защитник или легкий нападающий с ростом 196 сантиметров. Индивидуальные награды баскетболист начал собирать еще во время студенческой карьеры - считался одним из лучших по подборам во втором дивизионе школьной лиги в США. Несколько раз признавался сильнейшим в этом компоненте игры по итогам сезона.

Европейскую карьеру Гордон начал в Нидерландах. После чего выступал в клубах Австрии, Германии и Кореи. Выступая за австрийский "Капфенберг Буллз", американец в среднем за игру набирал 14 очков и совершал восемь подборов.

- Энтони Клеммонс (США)

Американскому разыгрывающему 23 года. После того как Клеммонс прошел обучение в университете Айовы, он не пошел на драфт НБА, выбрав вариантом продолжения карьеры Европу. 

Первым профессиональным клубом американца была австрийская команда "Халлман" из Вены. Энтони провел в Австрии 35 матчей со средней статистикой 14 очков и 4,5 результативные передачи за игру.

- Джастин Картер (США)

30-летний защитник может сыграть на позиции легкого форварда. Опытный игрок выступал в клубах Словакии, Турции, России, Венесуэлы, Китая и Израиля. 

В прошлом году Картер пробовал свои силы в рядах российских "Химок": в Единой лиге ВТБ отыграл два матча, набирая три очка в среднем за игру. Также на его счету подбор и передача. В Израиле статистика американца существенно улучшилась - 14,6 очка, 4,2 подбора, две передачи и два перехвата.

Джастин Картер


- Ике Удано (США-Нигерия)

28-летний двухметровый игрок должен укрепить переднюю линию столичного клуба. Американец с нигерийскими корнями прошел студенческую лигу NCAA, а во "взрослом" баскетболе отыграл за клубы Финляндии, Италии и Франции.

В сезоне-2015/2016 Удано выступал в ВТБ за финский клуб "Байзонс". В среднем за игру он набирал 9,9 очка, совершал одну голевую передачу и 5,4 подбора. Форвард с ростом 202 сантиметра может сыграть и на позиции центрового.

Казахстанцы - лидеры

Не первый год в составе "Астаны" выступают лидеры сборной Казахстана, которые помогают столичному клубу оставаться сильнейшим в стране, а также стабильно выступать на международной арене.

- Антон Пономарев (тяжелый форвард)

28-летний игрок начнет седьмой сезон в составе ПБК "Астана". В Единой лиге ВТБ за казахстанскую команду он отыграл 122 матча - в среднем набирал 5,2 очка и совершал 3,6 подбора.

- Рустам Мурзагалиев (разыгрывающий)

Плеймейкер столичного клуба начинает шестой сезон в ПБК "Астана" - ему 25 лет. В прошлом сезоне Мурзагалиев был назван лучшим разыгрывающим чемпионата Казахстана. В ВТБ, несмотря на статус "запасного", Рустам в среднем за игру набирает два очка и отдает одну результативную передачу.

Рустам Мурзагалиев


- Рустам Ергали (защитник)

30-летний игрок тоже является одним из старожилов в команде. Пять раз с командой капитан "Астаны" выигрывал первенство страны и Кубок Казахстана. В ВТБ провел 80 матчей и набирал в среднем 3,3 очка за игру.

- Анатолий Колесников (форвард)

28-летний игрок провел 88 матчей в Единой лиге ВТБ и набирал в среднем 4,4 очка за игру. В сезоне-2015/2016 казахстанец показал наивысший показатель результативности - 5,2 очка за матч.

Результаты других баскетболистов-казахстанцев скромнее, но большинство из них еще молоды, и у них будет шанс проявить себя.

Вадим Щербак (24 года, защитник) - четыре игры, 0,5 за игру;

Денис Дегтярев (26 лет, форвард) - один матч - три очка;

Александр Жигулин (23 года, форвард) - 49 матчей, 2,6 очка за игру;

Максим Марчук (23, форвард) - 39 игр, 1,1 очка за игру;

Дмитрий Гаврилов (30 лет, форвард) - 14 игр, 0,9 очка за игру.

Скрытый лидер

27-летний греческий форвард Леонидас Каселакис в прошлом сезоне был одним из лидеров "Астаны", проводя на площадке порядка 29 минут 55 секунд за матч. В среднем Каселакис набирал 7,3 очка, совершая 4,7 подбора (третий результат в команде).

Потенциально, греческий игрок должен играть в обновленной "Астане" более значительную роль, ведь клуб пригласил большую группу игроков, но почти все они защитники, а Каселакис - игрок линии атаки.

"Я очень рад тому, что буду играть за "Астану" второй год подряд - надеюсь достичь новых целей в этом сезоне. С нашим новым главным тренером, Костасом Флеваракисом, я работал несколько лет назад, и у нас было отличное сотрудничество. Я очень рад его приходу и надеюсь, что вся команда хорошо сработается с ним. Думаю, мы все проделаем хорошую работу в новом сезоне", - поделился игрок.

Единая лига ВТБ - 2017/2018

Казахстанский клуб начнет клубный турнир домашним матчем с московским ЦСКА, действующим победителем состязания. Матч запланирован на 8 октября. Заключительный подготовительный сбор ПБК "Астана" провел в Литве.

Дебютный матч под руководством Костаса Флеваракиса казахстанская команда провела с литовским "Жальгирисом". Греческий специалист сумел победить именитого прибалтийского соперника со счетом 73:69. Самым результативным игроком в составе "Астаны" стал Леонидас Каселакис (17 очков). По 15 очков набрали Ике Удано и Джастин Картер.

Во втором контрольном матче соперником был другой литовский гранд - "Летовус-Ритас". Хозяева паркета лишь в последней четверти матча сумели вырваться вперед (27:20) и одержали общую победу - 74:79. 21 очком отметился Удано, еще 14 очков набрал Энтони Клеммонс.

35 очков Джастин Картер набрал в третьем матче "Астаны" в Литве. Казахстанский клуб обыграл местный "Ювентус" со счетом - 83:79. Побежден был и другой литовский клуб - "Вытаутас" (77:68). Ике Удано отметился 16 очками.



В заключительном спарринге в Литве был разгромлен клуб "Пиено Жвайгждес" - 107:77. Первым снайпером команды снова стал Ике Удано с 22 очками. Клеммонс и Каселакис набрали по 17 очков.

Еще одним турниром, в котором "Астана" примет участие перед стартом в ВТБ, станет Кубок азиатских чемпионов. Турнир стартует в пятницу, 22 сентября, и пройдет в китайском Чэньчжоу.

Фото сайтов ПБК "Астана" и ЦСКА

  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 