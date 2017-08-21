Квартет из США и защитник из Исландии. Все о новичках и лидерах баскетбольной "Астаны" перед новым сезоном

Столичный клуб начнет сезон с Лиги чемпионов.

В начале октября стартует девятый сезон Единой лиги ВТБ. Казахстанский участник турнира, Президентский баскетбольный клуб "Астана", перед началом состязания существенно обновил состав. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Отечественный баскетбольный гранд вступил в крупное международное состязание с сезона 2011/2012. Руководство клуба постоянно ставит перед собой самые амбициозные планы - под их реализацию приглашаются только квалифицированные кадры.



"Прошедший сезон для нашего баскетбольного клуба прошел успешно - мы забрали национальное первенство, прошли в плей-офф лиги ВТБ, наконец-таки открыли свою детскую академию - вся команда поработала отлично, результативно.



Я доволен нынешним руководством клуба - генеральным менеджером и молодым исполнительным директором - эти люди горят и болеют идеей развития баскетбола и действительно работают над поставленными перед клубом задачами", - цитирует исполнительного директора Президентского клуба "Астана" Аманбека Кульчикова официальный сайт ПБК "Астана".



Наступающий сезон станет одним из самых напряженных за последние годы. Столичный баскетбольный клуб ждет борьба в нескольких важных стартах - кроме национального чемпионата, где клуб борется только за победу, и Единой лиги ВТБ, ПБК "Астана" примет участие в Азиатской лиге чемпионов, как действующий победитель первенства Казахстана. Времени на "обкатку" практически нет.







Тренер из Греции



В межсезонье команду по семейным обстоятельствам покинул Илиас Папатеодору: греческий специалист смог за короткий срок "построить" крепкую командную игру - он выиграл с "Астаной" чемпионат Казахстана, а также вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, где проиграл будущим победителям состязания - московскому ЦСКА.



На смену Папатеодору пришел другой тренер из Греции - 48-летний Костас Флеваракис. Тренерский путь он начал в 1988 году: первый трофей взял с известным греческим клубом ПАОК, когда в 1998 году выиграл Кубок страны. Работал также скаутом для представителя НБА - команды "Денвер Наггетс".



"Как вы знаете, мы стремимся не приглашать дорогих и именитых тренеров, поэтому пригласили молодого и амбициозного специалиста, который имеет за плечами хороший стаж. Мы ставим перед командой и ее обновленным составом все такие же высокие планки - выиграть внутренний чемпионат, играть в плей-офф лиги ВТБ, развивать академию и укреплять имидж "Астаны" на всех горизонтах", - прокомментировал назначение Кульчиков.



К плюсам Флеваракиса можно отнести тот факт, что он работал не только на клубном уровне, где он тренировал команды из Греции, Кипра, Польши и Германии, но и его опыт на международном уровне - в период с 2005 по 2010 год специалист возглавлял тренерский штаб сборной Швеции. Также, помимо победы в Кубке Греции, Флеваракис выигрывал аналогичный турнир и на Кипре.



Помогать Флеваракису в казахстанском клубе будут российский специалист Виктор Карпенко, Костас Масурос и Костас Папазоглу. Первый прежде тренировал актауский "Каспий", один из самых успешных клубов Казахстана, а последний много лет работает "в паре" с Флеваракисом, помогая ему "строить" боеспособные команды.



Игроки-новички



48-летний греческий специалист в Астане будет "строить" новую команду. Ударные силы Папатеодору в лице Иана Миллера, Роберта Лоури и Усмана Крубалли "сменили обстановку", но им на смену приглашены не менее мастеровитые исполнители.



- Хордур Вильхальмсон (Исландия)



28-летний исландский защитник, который с 2015 года привлекается к играм за свою национальную команду. Вильхальмсон и Флеваракис не раз пересекались в чемпионате Греции - тренер хорошо знаком с игроком и может рассчитывать на него как на одного из основных исполнителей в команде.



До приезда в Казахстан баскетболист стал лучшим распасовщиком в первенстве Исландии. Также ранее он выигрывал в номинациях "Лучший игрок оборонительного плана" и "Лучший молодой игрок". Потенциально он лидер "Астаны" в обороне.



- Ларри Гордон (США)



30-летний защитник или легкий нападающий с ростом 196 сантиметров. Индивидуальные награды баскетболист начал собирать еще во время студенческой карьеры - считался одним из лучших по подборам во втором дивизионе школьной лиги в США. Несколько раз признавался сильнейшим в этом компоненте игры по итогам сезона.



Европейскую карьеру Гордон начал в Нидерландах. После чего выступал в клубах Австрии, Германии и Кореи. Выступая за австрийский "Капфенберг Буллз", американец в среднем за игру набирал 14 очков и совершал восемь подборов.



- Энтони Клеммонс (США)



Американскому разыгрывающему 23 года. После того как Клеммонс прошел обучение в университете Айовы, он не пошел на драфт НБА, выбрав вариантом продолжения карьеры Европу.



Первым профессиональным клубом американца была австрийская команда "Халлман" из Вены. Энтони провел в Австрии 35 матчей со средней статистикой 14 очков и 4,5 результативные передачи за игру.



- Джастин Картер (США)



30-летний защитник может сыграть на позиции легкого форварда. Опытный игрок выступал в клубах Словакии, Турции, России, Венесуэлы, Китая и Израиля.



В прошлом году Картер пробовал свои силы в рядах российских "Химок": в Единой лиге ВТБ отыграл два матча, набирая три очка в среднем за игру. Также на его счету подбор и передача. В Израиле статистика американца существенно улучшилась - 14,6 очка, 4,2 подбора, две передачи и два перехвата.



Джастин Картер





- Ике Удано (США-Нигерия)



28-летний двухметровый игрок должен укрепить переднюю линию столичного клуба. Американец с нигерийскими корнями прошел студенческую лигу NCAA, а во "взрослом" баскетболе отыграл за клубы Финляндии, Италии и Франции.



В сезоне-2015/2016 Удано выступал в ВТБ за финский клуб "Байзонс". В среднем за игру он набирал 9,9 очка, совершал одну голевую передачу и 5,4 подбора. Форвард с ростом 202 сантиметра может сыграть и на позиции центрового.



Казахстанцы - лидеры



Не первый год в составе "Астаны" выступают лидеры сборной Казахстана, которые помогают столичному клубу оставаться сильнейшим в стране, а также стабильно выступать на международной арене.



- Антон Пономарев (тяжелый форвард)



28-летний игрок начнет седьмой сезон в составе ПБК "Астана". В Единой лиге ВТБ за казахстанскую команду он отыграл 122 матча - в среднем набирал 5,2 очка и совершал 3,6 подбора.



- Рустам Мурзагалиев (разыгрывающий)



Плеймейкер столичного клуба начинает шестой сезон в ПБК "Астана" - ему 25 лет. В прошлом сезоне Мурзагалиев был назван лучшим разыгрывающим чемпионата Казахстана. В ВТБ, несмотря на статус "запасного", Рустам в среднем за игру набирает два очка и отдает одну результативную передачу.



Рустам Мурзагалиев





- Рустам Ергали (защитник)



30-летний игрок тоже является одним из старожилов в команде. Пять раз с командой капитан "Астаны" выигрывал первенство страны и Кубок Казахстана. В ВТБ провел 80 матчей и набирал в среднем 3,3 очка за игру.



- Анатолий Колесников (форвард)



28-летний игрок провел 88 матчей в Единой лиге ВТБ и набирал в среднем 4,4 очка за игру. В сезоне-2015/2016 казахстанец показал наивысший показатель результативности - 5,2 очка за матч.



Результаты других баскетболистов-казахстанцев скромнее, но большинство из них еще молоды, и у них будет шанс проявить себя.



Вадим Щербак (24 года, защитник) - четыре игры, 0,5 за игру;



Денис Дегтярев (26 лет, форвард) - один матч - три очка;



Александр Жигулин (23 года, форвард) - 49 матчей, 2,6 очка за игру;



Максим Марчук (23, форвард) - 39 игр, 1,1 очка за игру;



Дмитрий Гаврилов (30 лет, форвард) - 14 игр, 0,9 очка за игру.



Скрытый лидер



27-летний греческий форвард Леонидас Каселакис в прошлом сезоне был одним из лидеров "Астаны", проводя на площадке порядка 29 минут 55 секунд за матч. В среднем Каселакис набирал 7,3 очка, совершая 4,7 подбора (третий результат в команде).



Потенциально, греческий игрок должен играть в обновленной "Астане" более значительную роль, ведь клуб пригласил большую группу игроков, но почти все они защитники, а Каселакис - игрок линии атаки.



"Я очень рад тому, что буду играть за "Астану" второй год подряд - надеюсь достичь новых целей в этом сезоне. С нашим новым главным тренером, Костасом Флеваракисом, я работал несколько лет назад, и у нас было отличное сотрудничество. Я очень рад его приходу и надеюсь, что вся команда хорошо сработается с ним. Думаю, мы все проделаем хорошую работу в новом сезоне", - поделился игрок.



Единая лига ВТБ - 2017/2018



Казахстанский клуб начнет клубный турнир домашним матчем с московским ЦСКА, действующим победителем состязания. Матч запланирован на 8 октября. Заключительный подготовительный сбор ПБК "Астана" провел в Литве.



Дебютный матч под руководством Костаса Флеваракиса казахстанская команда провела с литовским "Жальгирисом". Греческий специалист сумел победить именитого прибалтийского соперника со счетом 73:69. Самым результативным игроком в составе "Астаны" стал Леонидас Каселакис (17 очков). По 15 очков набрали Ике Удано и Джастин Картер.



Во втором контрольном матче соперником был другой литовский гранд - "Летовус-Ритас". Хозяева паркета лишь в последней четверти матча сумели вырваться вперед (27:20) и одержали общую победу - 74:79. 21 очком отметился Удано, еще 14 очков набрал Энтони Клеммонс.



35 очков Джастин Картер набрал в третьем матче "Астаны" в Литве. Казахстанский клуб обыграл местный "Ювентус" со счетом - 83:79. Побежден был и другой литовский клуб - "Вытаутас" (77:68). Ике Удано отметился 16 очками.







В заключительном спарринге в Литве был разгромлен клуб "Пиено Жвайгждес" - 107:77. Первым снайпером команды снова стал Ике Удано с 22 очками. Клеммонс и Каселакис набрали по 17 очков.



Еще одним турниром, в котором "Астана" примет участие перед стартом в ВТБ, станет Кубок азиатских чемпионов. Турнир стартует в пятницу, 22 сентября, и пройдет в китайском Чэньчжоу.



Фото сайтов ПБК "Астана" и ЦСКА