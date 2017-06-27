Российский специалист назначен ассистентом главного тренера БК "Астана"

Ранее Михаил Карпенко возглавлял актауский "Каспий".

Экс-наставник актауского "Каспия" Михаил Карпенко назначен ассистентом главного тренера БК "Астана", сообщает пресс-служба столичного клуба.

Михаил Карпенко - российский специалист, тренер с 20-летним стажем работы. Свою карьеру тренер начал в 1997 году в детско-юношеской спортивной школе, где проработал 10 лет. За время своей рабочей деятельности Карпенко возглавлял профессиональный клуб "Автодор" из Саратова, а также работал в баскетбольном клубе "Атаман" из Ростова-на-Дону. Последние три сезона специалист провел в актауском клубе "Каспий", где познакомился с казахстанским баскетболом, игроками и особенностями национальной лиги.

"Очень рад приглашению в тренерский штаб "Астаны". Это флагман казахстанского баскетбола, который не только доминирует во внутренних турнирах, но и достойно представляет свою страну в международных соревнованиях, таких как Единая Лига ВТБ. "Астана" - клуб с хорошо организованной инфраструктурой, которая стала еще лучше с открытием собственной детской Академии. Для меня большая честь влиться в коллектив столичной команды, где работают много отличных профессионалов. Двадцать лет назад, когда я только начинал свою тренерскую карьеру, и представить себе не мог, что буду работать под руководством Олимпийского чемпиона, легендарного игрока Советского Союза, Казахстана и России Валерия Тихоненко. Я настроен очень решительно, надеюсь своей работой внести вклад в новые достижения и успехи столичного клуба", - прокомментировал Карпенко.

Напоминаем, что ранее был назначен новый главный тренер столичной профессиональной команды Костас Флеваракис. Карпенко выступит одним из его ассистентов.

"Мы рады новым назначениям в нашей баскетбольной команде - Костас и Михаил представят собой прекрасный профессиональный тандем. Мы уже оговаривали ранее, что нынешняя политика нашего баскетбольного клуба направлена на усиление казахстанской составляющей команды, поэтому мы должны привлекать кадров, знакомых с казахстанским баскетболом, с игроками и в целом с нашим "полем". Исходя из этой логики, мы назначили Михаила - он три сезона проработал с актауским "Каспием" и сейчас уже хорошо знаком с нашей лигой, с казахстанским баскетболом. А в союзе с иностранным профессиональным опытом Костаса должен получиться очень сильный, сбалансированный состав тренеров для наших ребят. Я желаю удачи новым тренерам и очень надеюсь, что все ожидания будут оправданы!" - отметил исполнительный директор Президентского клуба "Астана" Аманбек Кульчиков.