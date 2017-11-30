Велокоманда "Астана" проведет презентацию в столице Казахстана

8 декабря болельщики смогут посетить несколько мероприятий с участием команды.
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Велокоманда "Астана" проведет презентацию нового состава сезона-2018 8 декабря в столице Казахстана, сообщает пресс-служба Президентского клуба.
В рамках презентации будет организовано несколько мероприятий с участием гонщиков.
Так, помимо основного торжества, которое пройдет вечером, "Астана" проведет встречу с болельщиками в 13:00 в MegaSilkWay, где будет организован конкурс с участием гонщиков, а также автограф-сессия.
А в 16:00 в ТРЦ "Керуен" будет организована совместная встреча велогонщиков "Астаны" и спортсменов одноименного баскетбольного клуба со своими фанатами и болельщиками. На мероприятии все три группы - велогонщики, баскетболисты и их фанаты - будут задействованы в одной развлекательной соревновательной программе.
По завершении этих мероприятий состоится основная и самая главная часть презентации - торжественная вечерняя церемония представления велокоманды, где и будет презентован новый состав профессиональной велокоманды "Астана". По традиции, ведущим презентации будет "золотой голос" "Евроспорта" Сергей Курдюков.
Отметим, что "Астана" проведет презентацию в столице Казахстана уже третий год подряд.