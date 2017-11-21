Велокоманда "Астана" назвала состав на 2018 год

В команду пришли шесть новичков.
Сегодня 17:30
Ссылки по теме:
- Мы выигрываем гонки - прославляем и "Астану", и нашу страну. А дети смотрят на нас и стремятся к тому же - Алексей Луценко
- Дархан Калетаев подвел итоги казахстанского велоспорта за 2017 год
- "Астана" потребует у итальянского гонщика Фабио Ару компенсацию за уход из команды
Якоб Фульсанг и Алексей Луценко. Фото пресс-службы "Астаны"
Казахстанская велокоманда Мирового тура "Астана" заявила 30 гонщиков на сезон-2018. Состав опубликован на официальном сайте.
В межсезонье команду пополнили шесть новичков: казахстанец Евгений Гидич, датчанин Магнус Корт, испанец Омар Фраиле, чех Ян Хирт, канадец Уго Уле и итальянец Давиде Виллелья.
Также в состав на сезон вошли: казахстанцы Алексей Луценко, Жандос Бижигитов, Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Бахтияр Кожатаев, Никита Стальнов, Руслан Тлеубаев, Артем Захаров и Андрей Зейц, испанцы Пельо Бильбао и Луис Леон Санчес, итальянцы Дарио Катальдо, Оскар Гатто, Риккардо Минали и Морено Мозер, датчане Якоб Фульсанг, Йеспер Хансен и Михаэль Вальгрен, колумбиец Мигель Анхель Лопес, россиянин Сергей Чернецкий, бельгиец Лауренс Де Вриз, украинец Андрей Гривко, эстонец Танел Кангерт и норвежец Трульс Корсет.
Отметим, что "Астана" завершила трансферную компанию.
В межсезонье команду пополнили шесть новичков: казахстанец Евгений Гидич, датчанин Магнус Корт, испанец Омар Фраиле, чех Ян Хирт, канадец Уго Уле и итальянец Давиде Виллелья.
Также в состав на сезон вошли: казахстанцы Алексей Луценко, Жандос Бижигитов, Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Бахтияр Кожатаев, Никита Стальнов, Руслан Тлеубаев, Артем Захаров и Андрей Зейц, испанцы Пельо Бильбао и Луис Леон Санчес, итальянцы Дарио Катальдо, Оскар Гатто, Риккардо Минали и Морено Мозер, датчане Якоб Фульсанг, Йеспер Хансен и Михаэль Вальгрен, колумбиец Мигель Анхель Лопес, россиянин Сергей Чернецкий, бельгиец Лауренс Де Вриз, украинец Андрей Гривко, эстонец Танел Кангерт и норвежец Трульс Корсет.
Отметим, что "Астана" завершила трансферную компанию.