Рыпакова и еще два легкоатлета принесли Казахстану "золото" в первый день Азиатских игр в помещениях

Казахстан представлен 150 спортсменами в 17 видах.
Сегодня 21:15
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Сборная Казахстана завоевала две золотые медали на стартовавших в Ашхабаде Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, передает корреспондент Vesti.kz.
В первый день соревнований в столице Туркменистана блеснули легкоатлеты. В толкании ядра первое "золото" Казахстану принес Иван Иванов. После него в тройном прыжке победила Ольга Рыпакова, а в прыжках с шестом - Сергей Григорьев. Причем Иванов и Григорьев выиграли с рекордом Азиады в помещениях.
Азиада в Ашхабаде продлится до 27 сентября. В соревнованиях принимают участие 150 казахстанских спортсменов в 17 видах спорта.
В первый день соревнований в столице Туркменистана блеснули легкоатлеты. В толкании ядра первое "золото" Казахстану принес Иван Иванов. После него в тройном прыжке победила Ольга Рыпакова, а в прыжках с шестом - Сергей Григорьев. Причем Иванов и Григорьев выиграли с рекордом Азиады в помещениях.
Азиада в Ашхабаде продлится до 27 сентября. В соревнованиях принимают участие 150 казахстанских спортсменов в 17 видах спорта.