"Аманкул дрался на уколах". Тренер "Астана Арланс" пожурил Левита, судейство в финале WSB и кубинского боксера за "бегство"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 1:0
Тобол Акжайык 2:0
Тараз Актобе 1:1
Кайсар Атырау 2:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз 2:0
Махтаарал Жетысу 1:4
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 2:2
Астана (мол) Алтай УК 0:1
Кайсар (мол) Тобол (мол) 2:3
Актобе (мол) Акжайык (мол) 2:0
Атырау (мол) СДЮШОР №7 1:0
Иртыш (мол) Тараз (мол) 3:2
Ордабасы (мол) Рузаевка 1:4
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 2:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 0:9
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 0:3
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 1:1
Линфилд Селтик 0:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Альтах Динамо Бр 1:1
Лиепая Судува 0:2
Габала Ягеллония 1:1
Астра Дж Зира 3:1
Норчепинг Тракай 2:1
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 3:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 0:0
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 2:1 ДВ
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 3:1
Казахстан Германия 1:3
Хорватия Германия 0:3
Казахстан Колумбия 1:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 0:2
Куэрри Чилич 1:3
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 2:1
Федерер Бердых 3:0
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 2:1
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 2:0
Мугуруса-Бланко Уильямс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 2:0
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 6:5
Жусупов Аргилагос Перес 3:0
Сулейменов Ибаньес Диас 3:0
Пинчук Савон Котилла 0:3
Мижитов Круз Гомез 1:2
Аманкул Лопес Кардона 0:3
Рысбек Ла Круз 0:3
Саттыбаев Вейтиа 0:3
Букаев Тойрак Ортега 3:0
Сафиуллин Альварес 2:1
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 3:0
Байниязов Залдивар Сантистебан 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара 1:0 КО
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 25:41
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 32:19
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 29:27
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 1:0
Тобол Акжайык 2:0
Тараз Актобе 1:1
Кайсар Атырау 2:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз 2:0
Махтаарал Жетысу 1:4
Шахтер-Булат Кайрат А 18:00
Байконур Кыран 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Тараз (мол) 3:2
Ордабасы (мол) Рузаевка 1:4
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 2:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 0:9
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау 17:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Аманкул Лопес Кардона 0:3
Рысбек Ла Круз 0:3
Саттыбаев Вейтиа 0:3
Букаев Тойрак Ортега 3:0
Сафиуллин Альварес 2:1
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 3:0
Байниязов Залдивар Сантистебан 2:1
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Колумбия 1:3
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей, Хингис Континен, Уотсон 18:00
Чилич Федерер 19:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тобол
Актобе Кайсар
Окжетпес Тараз
Акжайык Ордабасы
Кайрат Атырау
Иртыш Шахтер
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Кайрат А 18:00
Байконур Кыран 19:00
Экибастуз Махтаарал
Кайрат А Кызыл-Жар СК
Кыран Каспий
Байконур Шахтер-Булат
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Алтай УК Астана (мол)
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Черно Море 21:45
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау 17:00
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Групповая гонка. Этап 19. Эмбрюн - Салон-де-Прованс (222.5 km) 16:30
Индивидуальная гонка. Этап 20. Марсель - Марсель (22.5 km) 17:45
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Колумбия Польша 13:00
Южная Корея Казахстан 16:00
Южная Корея Колумбия 11:00
Польша Казахстан 13:30
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
Бразилия Канада 21:30
Черногория Казахстан 22:50
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 18:00
Вышка 10 м. . Финалы 21:00
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Группы. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Комбинация. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (микст) 23:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
25 км. Открытая вода. Финалы 12:30
25 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 12:30
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Япония (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Индия (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Китай (U-20) 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей, Хингис Континен, Уотсон 18:00
Чилич Федерер 19:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Аманкул дрался на уколах". Тренер "Астана Арланс" пожурил Левита, судейство в финале WSB и кубинского боксера за "бегство"

Акурпеков оценил выступление своих подопечных.

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13 Комментариев
Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Главный тренер казахстанского клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков прокомментировал выступление своих подопечных в финале Всемирной серии бокса (WSB) против команды "Куба Домадорес", передает корреспондент Vesti.kz.

- Как себя чувствует Абильхан Аманкул? 

- Ему сделали укол. Он вышел на ринг за команду, чтобы ей принести победу. Я надеялся на него. Думаю, он этот бой не проиграл.

- Показалось, что Саттыбаев торопился...

- Его соперник ничего не сделал в ринге. Как ему можно победу отдать? За прыжки разве можно давать баллы. Поединки должны были быть, как в боях Шымбергенова и Сафиуллина. Нужно драться. Если ты дрался, отдал себя, но не победил, это одно. А он просто ходил. Знал, что побеждает после пяти раундов... В пятом просто "бегал". "Играл" на публику. Это неправильно со стороны судей. Четыре раунда он убегал от Олжаса, и все четыре раунда отдали ему.

- Арман Рысбек отлично начал поединок с Хулио Ла Крусом, но потом...

- Да, я впервые видел, чтобы Ла Крус так много получил ударов по лицу. А Арман попадал. Должно было быть 3:0 в первом раунде, а дали 2:1. В втором раунде была такая же картина. По оставшимся раундам вопросов нет. Я ребятам говорил, что кубинцев нужно "ломать", не давать им вести свой бокс. Если они прыгают и ты прыгаешь, то за счет красоты действий, кубинцы убеждают судей в своей победе. Нужно их "ломать". Нужно их бить. Кто так сделал, тот победил.

- Отсутствие Камшыбека Кункабаева и Василия Левита сказалось на этом поединке? На его сложности?

- Да, без них было сложнее. Если бы они раньше отказались от участия в проекте, было бы лучше. Не было бы претензий. Говорили, что приедут. Когда стало известно, что кубинцы едут первым составом, они отказались от участия. С Василием так было. К Камшыбеку претензий нет. Пусть с его мамой будет все в порядке.

Напомним, "Астана Арланс" одержал волевую победу над "Куба Домадорес", уступая по ходу в финала 2:5. Казахстанский клуб в третий раз в истории выиграл чемпионство и стал самым титулованным в WSB.
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Марат Жулдаспаев Вчера 23:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
Капец Вася,подвел команду,и Арланов,нежданчик,испугался 1номеров кубинцев???!!
Ответить -1
 
Фанат Сегодня 00:12
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1967
Марат Жулдаспаев ,Мы не знаем все !!!! Не суди,судим не будешь !!! Вася еще докажет и подымет ФЛАГ КЗ !!! Особенно с Тищенко на ЧМ ,хотелось бы !!!
Ответить 0
 
Фанат Сегодня 00:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1967
Рахмет за проделанную работу !!! За отличный сезон !!! С ПОБЕДОЙ весь КАЗАХСТАН !!! Все МОЛОДЦЫ боксеры ни к кому претензий нет !!! ЖАРАЙСЫНДАР АРЛАНДАР !!!
Ответить 0
 
Фанат Сегодня 00:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1967
Походу Акурпеков очень прямой человек !!!! Красиво и самое главное Правильно сказал "ЛОМАТЬ" их надо !!! и Ни как иначе !!!!
Ответить 1
 
Stanislav Сегодня 00:10
Статус: Профи
Рейтинг: 380
У Левита ЧМ на носу, какие претензии?! У кого еще из Арлановцев такое же обстоятельство!? Про бой Сатыбаева, если бы Сатыбаев победил таким же образом, тогда бы иначе говорил мол "Сатыбаев молодец, сделал все как надо, много двигался, не давал по себе попасть и в тоже время наносил разовые но точные и увесистые удары"! Как по мне так судейство было нормальным,даже не подсуживали Арлановцам. Победа трудная но зато честная!
Ответить -2
 
Көсемәлі Сәттібайұлы Сегодня 00:34
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Stanislav,Олжаста нең бар сенің?
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 517
Көсемәлі Сәттібайұлы,саган не бар?
Ответить -1
 
Косемали Саттибаев Сегодня 01:11
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Mansur Nurmukhambetov, боксты білмесеңдер тыныш отырмайсыңдар ма қазақтың балаларын жамандағанша. Ел де көрді, бапкер де түсіндіріп отыр, енді неменеге тырысып-бырысып отырсыңдар. Олжастай жігіттер көп болса қазақтар жаман болмайды. Анау Станиcлав деген қазақ қой тиісіп отырған Олжасты кекетіп. Ал боксты білетіндер Олжастың удар алмағаныные біліп отыр, Станиславтың Пинчук деген бауыры таза таяқ жеді ғой
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 00:53
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1885
Stanislav, кубинцы которые сегодня выступали в основном тоже будут участвовать в ближайщем чемпионате мира....
Ответить 0
 
Ерик Махамбетов Сегодня 00:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
Надо Акурпекова поставить вместо Айтжанова
Ответить 0
 
Сахи Шегебаев Сегодня 00:40
Статус: Профи
Рейтинг: 331
Тағы да, Рахмет саған, Нұреке! Жігіттеріңе рахмет, Жаратқан Алланың нұры жаусын!
Ответить 0
 
bibjip Сегодня 00:43
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
само обидно за аманкула,парень поехал с айтжановым всосал ,поехал с акурпековым всосал а ведь молодой это остается в голове!!!!не важно что говорит тренер был на уколах тырым пырым ,любой отец будет жечь за сына до талого хоть сын и неправ ,а ведь такие надежды подавал что суперзвезда для профринга вот она только огранить чтоб блестела и сияла а тут на тебе 2 поражения в любителях и это еще сезон не закончился (((( так с проспектами не поступают в профи это считай крест на карьере там рекорд это твое лицо если оно запятнано твои километры к вершине превращаются в сотни миль
Ответить -1
 
Lada Vesta Сегодня 01:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 636
Акурпекова - тренером сборной
Ответить 0
 