"Аманкул дрался на уколах". Тренер "Астана Арланс" пожурил Левита, судейство в финале WSB и кубинского боксера за "бегство"

Акурпеков оценил выступление своих подопечных.
Вчера 23:55
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Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Главный тренер казахстанского клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков прокомментировал выступление своих подопечных в финале Всемирной серии бокса (WSB) против команды "Куба Домадорес", передает корреспондент Vesti.kz.
- Как себя чувствует Абильхан Аманкул?
- Ему сделали укол. Он вышел на ринг за команду, чтобы ей принести победу. Я надеялся на него. Думаю, он этот бой не проиграл.
- Показалось, что Саттыбаев торопился...
- Его соперник ничего не сделал в ринге. Как ему можно победу отдать? За прыжки разве можно давать баллы. Поединки должны были быть, как в боях Шымбергенова и Сафиуллина. Нужно драться. Если ты дрался, отдал себя, но не победил, это одно. А он просто ходил. Знал, что побеждает после пяти раундов... В пятом просто "бегал". "Играл" на публику. Это неправильно со стороны судей. Четыре раунда он убегал от Олжаса, и все четыре раунда отдали ему.
- Арман Рысбек отлично начал поединок с Хулио Ла Крусом, но потом...
- Да, я впервые видел, чтобы Ла Крус так много получил ударов по лицу. А Арман попадал. Должно было быть 3:0 в первом раунде, а дали 2:1. В втором раунде была такая же картина. По оставшимся раундам вопросов нет. Я ребятам говорил, что кубинцев нужно "ломать", не давать им вести свой бокс. Если они прыгают и ты прыгаешь, то за счет красоты действий, кубинцы убеждают судей в своей победе. Нужно их "ломать". Нужно их бить. Кто так сделал, тот победил.
- Отсутствие Камшыбека Кункабаева и Василия Левита сказалось на этом поединке? На его сложности?
- Да, без них было сложнее. Если бы они раньше отказались от участия в проекте, было бы лучше. Не было бы претензий. Говорили, что приедут. Когда стало известно, что кубинцы едут первым составом, они отказались от участия. С Василием так было. К Камшыбеку претензий нет. Пусть с его мамой будет все в порядке.
Напомним, "Астана Арланс" одержал волевую победу над "Куба Домадорес", уступая по ходу в финала 2:5. Казахстанский клуб в третий раз в истории выиграл чемпионство и стал самым титулованным в WSB.
- Как себя чувствует Абильхан Аманкул?
- Ему сделали укол. Он вышел на ринг за команду, чтобы ей принести победу. Я надеялся на него. Думаю, он этот бой не проиграл.
- Показалось, что Саттыбаев торопился...
- Его соперник ничего не сделал в ринге. Как ему можно победу отдать? За прыжки разве можно давать баллы. Поединки должны были быть, как в боях Шымбергенова и Сафиуллина. Нужно драться. Если ты дрался, отдал себя, но не победил, это одно. А он просто ходил. Знал, что побеждает после пяти раундов... В пятом просто "бегал". "Играл" на публику. Это неправильно со стороны судей. Четыре раунда он убегал от Олжаса, и все четыре раунда отдали ему.
- Арман Рысбек отлично начал поединок с Хулио Ла Крусом, но потом...
- Да, я впервые видел, чтобы Ла Крус так много получил ударов по лицу. А Арман попадал. Должно было быть 3:0 в первом раунде, а дали 2:1. В втором раунде была такая же картина. По оставшимся раундам вопросов нет. Я ребятам говорил, что кубинцев нужно "ломать", не давать им вести свой бокс. Если они прыгают и ты прыгаешь, то за счет красоты действий, кубинцы убеждают судей в своей победе. Нужно их "ломать". Нужно их бить. Кто так сделал, тот победил.
- Отсутствие Камшыбека Кункабаева и Василия Левита сказалось на этом поединке? На его сложности?
- Да, без них было сложнее. Если бы они раньше отказались от участия в проекте, было бы лучше. Не было бы претензий. Говорили, что приедут. Когда стало известно, что кубинцы едут первым составом, они отказались от участия. С Василием так было. К Камшыбеку претензий нет. Пусть с его мамой будет все в порядке.
Напомним, "Астана Арланс" одержал волевую победу над "Куба Домадорес", уступая по ходу в финала 2:5. Казахстанский клуб в третий раз в истории выиграл чемпионство и стал самым титулованным в WSB.