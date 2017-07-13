Супертяж Бокаев прервал серию поражений "Астана Арланс" в финале WSB с "Куба Домадорес"

"Арланы" до этого проиграли пять поединков кряду.
Сегодня 19:21
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Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Боксер "Астана Арланс" супертяжеловес Олжас Бокаев прервал серию поражений казахстанской команды в финале Всемирной серии бокса (WSB) и сократил отставание от "Куба Домадорес", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории свыше 91 килограмма Бокаеву противостоял Йоандри Тоирак. Боксеры выдали зрелищный бой, и по итогам пяти раундов судьи отдали победу казахстанцу.
Таким образом, Бокаев прервал серию из пяти поражений "арланов" и сократил отставание в счете до 5-3.
Ранее стартовые два поединка финальной встречи WSB в составе "Астана Арланс" выиграли Темиртас Жусупов (49 килограммов) и Ильяс Сулейменов (56).
В весовой категории свыше 91 килограмма Бокаеву противостоял Йоандри Тоирак. Боксеры выдали зрелищный бой, и по итогам пяти раундов судьи отдали победу казахстанцу.
Таким образом, Бокаев прервал серию из пяти поражений "арланов" и сократил отставание в счете до 5-3.
Ранее стартовые два поединка финальной встречи WSB в составе "Астана Арланс" выиграли Темиртас Жусупов (49 килограммов) и Ильяс Сулейменов (56).