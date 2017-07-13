Боксер "Куба Домадорес" победил дебютанта "Астана Арланс" и сравнял счет в финале WSB

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 2:2
Астана (мол) Алтай УК 0:1
Кайсар (мол) Тобол (мол) 2:3
Актобе (мол) Акжайык (мол) 2:0
Атырау (мол) СДЮШОР №7 1:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Линфилд Селтик 0:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Альтах Динамо Бр 1:1
Лиепая Судува 0:2
Габала Ягеллония 1:1
Астра Дж Зира 3:1
Норчепинг Тракай 2:1
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Валенсия Спортинг Л 3:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 0:0
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 2:1 ДВ
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 0:2
Куэрри Чилич 1:3
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 2:1
Федерер Бердых 3:0
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 2:1
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 2:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 3:1
Казахстан Германия 1:3
Хорватия Германия 0:3
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара 1:0 КО
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Жусупов Аргилагос Перес 3:0
Сулейменов Ибаньес Диас 3:0
Пинчук Савон Котилла 0:3
Мижитов Круз Гомез 1:2
Аманкул Лопес Кардона 0:3
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 25:41
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 32:19
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 1:0
Тобол Акжайык 0:0
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз 1:0
Махтаарал Жетысу 18:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Тараз (мол) 3:2
Ордабасы (мол) Рузаевка 1:4
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 0:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 2:1 ДВ
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 2:3
Жусупов Аргилагос Перес 3:0
Сулейменов Ибаньес Диас 3:0
Пинчук Савон Котилла 0:3
Мижитов Круз Гомез 1:2
Аманкул Лопес Кардона 0:3
Рысбек Ла Круз 18:15
Саттыбаев Вейтиа 18:30
Сафиуллин Альварес 19:00
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара 1:0 КО
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Хорватия Германия 0:3
Казахстан Колумбия 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Кубот, Мело Марач, Павич 21:00
Чань, Никулеску Макарова, Веснина 23:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 25:41
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 32:19
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 17:15
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 1:0
Тобол Акжайык 0:0
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Астана Тобол
Актобе Кайсар
Окжетпес Тараз
Акжайык Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз 0:0
Махтаарал Жетысу 18:30
Шахтер-Булат Кайрат А 18:00
Байконур Кыран 19:00
Экибастуз Махтаарал
Кайрат А Кызыл-Жар СК
Кыран Каспий
Байконур Шахтер-Булат
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Тараз (мол) 2:2
Ордабасы (мол) Рузаевка 1:4
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 0:0
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Алтай УК Астана (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Черно Море 21:45
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 2:3
Рысбек Ла Круз 18:15
Саттыбаев Вейтиа 18:30
Сафиуллин Альварес 19:00
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Групповая гонка. Этап 19. Эмбрюн - Салон-де-Прованс (222.5 km) 16:30
Индивидуальная гонка. Этап 20. Марсель - Марсель (22.5 km) 17:45
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Колумбия 1:1
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Колумбия Польша 13:00
Южная Корея Казахстан 16:00
Южная Корея Колумбия 11:00
Польша Казахстан 13:30
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 18:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 14:14
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Япония (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Индия (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Китай (U-20) 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Кубот, Мело Марач, Павич 21:00
Чань, Никулеску Макарова, Веснина 23:00
Чилич Федерер 19:00
Маррей, Хингис Континен, Уотсон 19:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау 17:00
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
Бразилия Канада 21:30
Черногория Казахстан 22:50
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Группы. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Комбинация. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
25 км. Открытая вода. Финалы 12:30
25 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 12:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Боксер "Куба Домадорес" победил дебютанта "Астана Арланс" и сравнял счет в финале WSB

Команды провели четыре поединка.

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4 Комментария
Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Клуб "Куба Домадорес" сравнял счет в финальной встрече Всемирной серии бокса (WSB) против "Астана Арланс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертом поединке противостояния в весовой категории 64 килограммов на ринг вышли Дилмурат Мижитов и Энди Круз. Дебютант "арланов" (в этом сезоне) не смог составить конкуренцию сопернику и судьи отдали победу кубинцу.

Напомним, стартовые два поединка финальной встречи WSB остались за боксерами "Астана Арланс". Свои бои выиграли Темиртас Жусупов (49 килограммов) и Ильяс Сулейменов (56). Однако следующие два поединка остались за кубинцами.

Таким образом, счет в финале стал равным 2-2.

В случае равенства по итогам десяти боев, для выявления победителя будет проведен дополнительный - 11-й.
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
абЛОМофф ! Сегодня 17:09
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
....а это уже привет от интрижки М. Айтжанова ! Не пустил сборников ! И в ЧМ обделается !!!
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Darhan A. Сегодня 17:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 694
Он не дебютант. Это его второй бой за Арланов
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Данияр Амирали Сегодня 17:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Слабый
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актау мангистау Сегодня 17:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Танк тыгын алга карай норма. Тек сокын дам болсын болды
Мейрболат Тойтов шыкканда дурыс болар еды. Ол баягы озбектен таяк жегеннен кейн жакпай калып еды как раз бугын сонын орнын толтыратын мумкындык еды шыгармаптыгой оны
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