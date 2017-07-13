Боксер "Куба Домадорес" победил дебютанта "Астана Арланс" и сравнял счет в финале WSB

Команды провели четыре поединка.
Сегодня 17:06
Ссылки по теме:
- Пинчук вновь проиграл и позволил "Куба Домадорес" взять первое очко в финале WSB против "Астана Арланс"
- "Астана Арланс" удвоил преимущество над "Куба Домадорес" в финале WSB
- Жусупов из "Астана Арланс" выиграл стартовый бой финала WSB с "Куба Домадорес"
Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Клуб "Куба Домадорес" сравнял счет в финальной встрече Всемирной серии бокса (WSB) против "Астана Арланс", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертом поединке противостояния в весовой категории 64 килограммов на ринг вышли Дилмурат Мижитов и Энди Круз. Дебютант "арланов" (в этом сезоне) не смог составить конкуренцию сопернику и судьи отдали победу кубинцу.
Напомним, стартовые два поединка финальной встречи WSB остались за боксерами "Астана Арланс". Свои бои выиграли Темиртас Жусупов (49 килограммов) и Ильяс Сулейменов (56). Однако следующие два поединка остались за кубинцами.
Таким образом, счет в финале стал равным 2-2.
В случае равенства по итогам десяти боев, для выявления победителя будет проведен дополнительный - 11-й.
В четвертом поединке противостояния в весовой категории 64 килограммов на ринг вышли Дилмурат Мижитов и Энди Круз. Дебютант "арланов" (в этом сезоне) не смог составить конкуренцию сопернику и судьи отдали победу кубинцу.
Напомним, стартовые два поединка финальной встречи WSB остались за боксерами "Астана Арланс". Свои бои выиграли Темиртас Жусупов (49 килограммов) и Ильяс Сулейменов (56). Однако следующие два поединка остались за кубинцами.
Таким образом, счет в финале стал равным 2-2.
В случае равенства по итогам десяти боев, для выявления победителя будет проведен дополнительный - 11-й.