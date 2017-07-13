Пинчук вновь проиграл и позволил "Куба Домадорес" взять первое очко в финале WSB против "Астана Арланс"

Кубинская команда сократила отставание в счете.
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Команда "Куба Домадорес" взяла первое очко в в финальной встрече Всемирной серии бокса (WSB) против "Астана Арланс", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В третьем поединке противостояния, которое проходит в Астане, в весовой категории до 91 килограмма встречались Антон Пинчук и Эрисланди Савон. К сожалению местной публики, победу в этой паре одержал кубинский боксер.
Таким образом, "Куба Домадорес" сократил отставание в счете до 2-1.
При этом для Пинчука это поражение стало третьим кряду в текущем сезоне WSB.
Напомним, стартовые два поединка финальной встречи WSB остались за боксерами "Астана Арланс". Свои бои выиграли Темиртас Жусупов (49 килограммов) и Ильяс Сулейменов (56).
Прямую трансляцию этого противостояния можно посмотреть здесь.