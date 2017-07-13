Жусупов из "Астана Арланс" выиграл стартовый бой финала WSB с "Куба Домадорес"

Матчевая встреча проходит в Астане.
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Казахстанский боксер Темиртас Жусупов из команды "Астана Арланс" выиграл стартовый поединок в финальной встрече Всемирной серии бокса (WSB) с "Куба Домадорес", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 49 килограммов Жусупов встречался Йоханусом Аргилагосом. Казахстанский боксер с первых минут боя захватил инициативу на правах хозяина ринга, постепенно развивая свой успех.
Однако в третьем раунде Аргилагос сумел переломить ход поединка и перебоксировать соперника, оставив раунд за собой. В следующей трехминутке Жусупов "наверстал" упущенное, а после довел поединок до своей победы.
Таким образом, "Астана Арланс" повела в счете 1-0.
Добавим, что финал WSB проходит в Астане. "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" выявят самую титулованную команду турнира - на счету обеих по два чемпионства. Прямую трансляцию этого противостояния можно посмотреть здесь.