Видео всех боев боксеров "Астана Арланс" с "Кубой Домадорес" в финале WSB

Казахстанская команда отметилась волевой и изнурительной победой.
Сегодня 08:55
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Фото с сайта astanaarlans.kz
Финал седьмого сезона WSB прошел в столице Казахстана, где "Астана Арланс" выиграл у "Кубы Домадорес" в невероятном поединке, передает корреспондент Vesti.kz.
В его ходе казахстанские боксеры проигрывали 2:5 и находились в шаге от поражения. Несмотря на это, продемонстрировали невероятную волю к победе и переломили исход встречи в свою пользу с итоговым счетом 6:5.
Таким образом "Астана Арланс" в третий раз в своей истории стал чемпионом и самым титулованным клубом WSB. До этого финала на счету "арланов" и кубинцев было по два чемпионства.
Ниже приведено видео всех боев казахстанских боксеров против кубинского клуба.
В его ходе казахстанские боксеры проигрывали 2:5 и находились в шаге от поражения. Несмотря на это, продемонстрировали невероятную волю к победе и переломили исход встречи в свою пользу с итоговым счетом 6:5.
Таким образом "Астана Арланс" в третий раз в своей истории стал чемпионом и самым титулованным клубом WSB. До этого финала на счету "арланов" и кубинцев было по два чемпионства.
Ниже приведено видео всех боев казахстанских боксеров против кубинского клуба.