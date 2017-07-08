Казахстан будет представлен во всех весах на чемпионате мира по боксу

Мировое первенство пройдет в августе в Гамбурге.
Сегодня 13:18
Фото: Данияр Майлыбаев
Сборная Казахстана по боксу будет представлена во всех десяти весовых категориях на чемпионате мира, который в августе пройдет в немецком Гамбурге, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса (КФБ).
По итогам чемпионата Азии в Ташкенте (30 апреля - 7 мая 2017 года) сборная Казахстана завоевала девять лицензий на мировое первенство.
В июле в адрес КФБ поступило уведомление AIBA о том, что боксер из Индонезии Корнелиус Квангу Лангу, выступавший в категории до 49 килограммов и завоевавший право на участие в чемпионате мира, отказался от лицензии. Лангу и казахстанец Жомарт Ержан провели в Ташкенте дополнительный поединок за путевку в Гамбург, и индонезиец выиграл.
Согласно правилам, в случае отказа от участия лицензия переходит к следующему по рейтингу боксеру - Жомарту Ержану. По просьбе AIBA Казахстанская федерация бокса подтвердила, что Ержан примет участие в чемпионате мира 2017 года.
Сейчас боксер набирает форму - до Гамбурга команда пройдет еще через двое сборов - один начался 12 июля во Всемирной академии бокса в Алматинской области, второй, финальный стартует в Астане 10 августа.
"Конечно, он успеет подготовиться, - уверен главный тренер национальной сборной Мырзагали Айтжанов. - Он был на всех сборах в течение года. Я думаю, для него это аванс. Каждый боксер мечтает попасть на чемпионат мира. Он должен воспользоваться этим случаем".
По итогам чемпионата Азии в Ташкенте (30 апреля - 7 мая 2017 года) сборная Казахстана завоевала девять лицензий на мировое первенство.
В июле в адрес КФБ поступило уведомление AIBA о том, что боксер из Индонезии Корнелиус Квангу Лангу, выступавший в категории до 49 килограммов и завоевавший право на участие в чемпионате мира, отказался от лицензии. Лангу и казахстанец Жомарт Ержан провели в Ташкенте дополнительный поединок за путевку в Гамбург, и индонезиец выиграл.
Согласно правилам, в случае отказа от участия лицензия переходит к следующему по рейтингу боксеру - Жомарту Ержану. По просьбе AIBA Казахстанская федерация бокса подтвердила, что Ержан примет участие в чемпионате мира 2017 года.
Сейчас боксер набирает форму - до Гамбурга команда пройдет еще через двое сборов - один начался 12 июля во Всемирной академии бокса в Алматинской области, второй, финальный стартует в Астане 10 августа.
"Конечно, он успеет подготовиться, - уверен главный тренер национальной сборной Мырзагали Айтжанов. - Он был на всех сборах в течение года. Я думаю, для него это аванс. Каждый боксер мечтает попасть на чемпионат мира. Он должен воспользоваться этим случаем".