Казахстанские боксеры узнали первых соперников на чемпионате Азии в Ташкенте

Соревнования стартуют завтра, 30 апреля.
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Фото Данияра Майлыбаева©
Боксеры сборной Казахстана узнали соперников по стартовым боям чемпионата Азии в Ташкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Континентальный турнир стартует завтра, 30 апреля.
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов взял в Узбекистан обновленный состав, но рассчитывает выиграть минимум три золотые медали. Первый в борьбу вступит Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов). Полностью пары выглядят так:
До 49 килограммов - Ержан Жомарт - Хон Да Лин (Тайпей) - 1 мая;
В случае победы казахстанец в четвертьфинале встретится с олимпийским чемпионом Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана.
До 52 килограммов - Азамат Исакулов - Танес Онгжунта (Таиланд) - 2 мая;
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев - Сирожиддин Абдуллаев (Кыргызстан)/Марио Баутиста (Филиппины) - 1 мая;
До 60 килограммов - Адилет Курметов - Алназинул Отман (Малайзия) - 2 мая;
До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов - Хир Азми (Малайзия) - 30 апреля;
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов - Хирояки Кино (Япония) - 2 мая;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул - Чиа-Вей Кан (Тайпей)/Юн Хан Вен (Китай) - 1 мая;
До 81 килограмма - Ерик Альжанов - Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) - 2 мая;
До 91 килограмма - Василий Левит - Санжар Турсунов (Узбекистан)/Хьюн Ку Ким (Корея) - 3 мая;
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев - Ерболат Тулыек (Монголия) - 2 мая.
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов взял в Узбекистан обновленный состав, но рассчитывает выиграть минимум три золотые медали. Первый в борьбу вступит Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов). Полностью пары выглядят так:
До 49 килограммов - Ержан Жомарт - Хон Да Лин (Тайпей) - 1 мая;
В случае победы казахстанец в четвертьфинале встретится с олимпийским чемпионом Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана.
До 52 килограммов - Азамат Исакулов - Танес Онгжунта (Таиланд) - 2 мая;
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев - Сирожиддин Абдуллаев (Кыргызстан)/Марио Баутиста (Филиппины) - 1 мая;
До 60 килограммов - Адилет Курметов - Алназинул Отман (Малайзия) - 2 мая;
До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов - Хир Азми (Малайзия) - 30 апреля;
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов - Хирояки Кино (Япония) - 2 мая;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул - Чиа-Вей Кан (Тайпей)/Юн Хан Вен (Китай) - 1 мая;
До 81 килограмма - Ерик Альжанов - Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) - 2 мая;
До 91 килограмма - Василий Левит - Санжар Турсунов (Узбекистан)/Хьюн Ку Ким (Корея) - 3 мая;
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев - Ерболат Тулыек (Монголия) - 2 мая.