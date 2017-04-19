Абылайхан Жусупов прокомментировал переход в вес Данияра Елеусинова

Боксер готовится к чемпионату Азии.

Олимпиады в Рио-де-Жанейро Абылайхан Жусупов в интервью сайту Казахстанской федерации бокса прокомментировал свою подготовку к чемпионату Азии, а также о своем переходе в новый вес до 69 килограммов.

- Абылайхан, с каким настроением наши боксеры подходят к чемпионату Азии?



- Подготовка идет по плану. Буквально несколько дней назад собрались на базе в Астане. Настроение у нас боевое. Думаю, каждый из боксеров сборной поедет в Ташкент за победой. Иначе и нет смысла ехать. Надеюсь, нам удастся подойди к чемпионату Азии в хорошей форме и показать свои лучшие качества.

- Вместе с казахстанскими боксерами на базе в Астане готовится сборная Индии. Можно ли назвать совместные сборы с ними полезным опытом для нас?



- Мне кажется, здесь исключительно одни плюсы. К примеру, разнообразие соперников. Все-таки мы привыкли проводить спарринги между собой, а тут - ребята из другой страны. Это интересно и полезно как для боксеров из Индии, так и для нас.



- Изучаете потенциальных соперников на чемпионате Азии, в числе которых есть и серебряный призер Олимпиады в Рио - Шахрам Гиясов из Узбекистана?



- В весовой категории до 69 килограммов представлены достаточно сильные боксеры. Конкуренция серьезная, но, согласен, главным соперником будет именно Гиясов. Турнир ведь будет проходить в Ташкенте, и он будет боксировать на своей территории. Просмотрим сейчас его бои - в какой манере Шахрам ведет поединки, изучим сильные и слабые стороны.

- Перейдя в вес до 69 килограммов, Вы выиграли чемпионат Казахстана. Как ощущаете себя в новом весе?



- Потихоньку привыкаю. Все-таки когда выступал в весе до 64 килограммов, приходилось часто гонять вес, поэтому порой в ринге ощущал определенную усталость. Сейчас же я чувствую себя более свободно.



- На турнире в Германии вы стали вторым. Чего не хватило в финальном поединке против немца Абасса Барау?



- Соперник попался очень сильный. Считаю, турнир пошел мне на пользу – выявил все ошибки. Наверное, я выбрал неправильную тактику на финальный бой. Нужно было больше работать на ногах, на дистанции. Надеюсь, мы еще встретимся с этим боксером на чемпионате мира и тогда удастся взять реванш.

- Как Вы сами для себя оцените Олимпиаду в Рио? С одной стороны - попасть на главный турнир четырехлетия - это уже достижение, с другой - поражение в первом же поединке может сказаться на психологии.



- Не могу сказать, что поражение стало для меня ударом. Убедился в том, что Олимпиада - это особенный турнир с самым сильным составом участников. Отношусь к поражению в Рио как к важному уроку в своей карьере, который необходимо извлечь и двигаться дальше. Теперь хочу успешно выступить на Олимпиаде в Токио.



- Еще в прошлом году Вы были самым молодым боксером в национальной команде. После того, как состав значительно обновился, Вы отправляетесь на чемпионат Азии в статусе одного из лидеров.



- Пришли молодые, перспективные ребята, но у нас не слишком большая разница в возрасте. Зато в сборной есть такие опытные товарищи как, Адильбек Ниязымбетов и Василий Левит, на которых мы смотрим и стараемся брать с них пример. Это и есть настоящие лидеры команды, к уровню которых мы должны стремиться.