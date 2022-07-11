Автор: Димаш Тулегенов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела лучший турнир в профессиональной карьере: выиграла первый "Большой шлем", вошла в историю, заработала рекордные призовые, обрела тысячи новых поклонников и не только. Но вот на позиции в мировом рейтинге WTA это никак не сказалось, ведь за "Уимблдон"-2022 очки не начислялись. Корреспондент Vesti.kz вычислил, на каком месте оказалась бы Рыбакина при обычных условиях.

За выступления на "Уимблдоне" в этом сезоне очки не начислялись. Это была инициатива WTA и ATP, которые решили ввести подобные санкции по отношению к организаторам турнира из-за недопуска всех российских и белорусских спортсменов. В итоге игрокам пришлось играть разве что за свое наследие и солидные призовые.

После обновления рейтинга у Рыбакиной осталось 1805 очков в зачете. У нее "сгорело" 185 баллов за прошлогодний четвертьфинал на "Уимблдоне", но она осталась на 23-й строчке.

Если бы за этот триумф ее копилку пополнили на 2000 очков, которые полагаются победителям турниров "Большого шлема", то сейчас казахстанка уверенно занимала бы шестую строчку. Рейтинг выглядел бы следующим образом (в скобках - реальная позиция):

1 (1). Ига Швентек (Польша)

2 (5). Онс Жабер (Тунис)

3 (2). Анетт Контавейт (Эстония)

4 (3). Мария Саккари (Греция)

5 (4). Паула Бадоса (Испания)

6 (23). Елена Рыбакина (Казахстан)

Напомним, что в субботу, 9 июля, Рыбакина стала победительницей женского "Уимблдона". Благодаря этому успеху она заработала более миллиарда тенге, а также получила поздравления от Президента Казахстана.

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