Сегодня, 7 июля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет в полуфинале "Уимблдона" с Симоной Халеп из Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.
Букмекерская контора "Олимп" фаворитом в матче выделяет экс-первую ракетку мира - победа 30-летней Халеп оценивается с коэффициентом 1,33.
Шансы на успех 23-летней Рыбакиной оцениваются с коэффициентом 3,42.
Добавим, что Халеп уже выигрывала "Уимблдон" в 2019 году, а казахстанская теннисистка впервые вышла в полуфинал турнира.
Ранее Рыбакина рассказала о поддержке из Казахстана, а ее конкурентка установила рекорд.
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