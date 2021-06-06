Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина не позволила Серене Уильямс одержать историческую победу на турнирах "Большого шлема", сообщает корреспондент Vesti.kz.

39-летняя Серена Уильямс сейчас занимает второе место по количеству побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. У американки 23 победы и она уступает лишь австралийке Маргарет Корт, у которой их 24. В случае победы на "Ролан Гаррос" Уильямс-младшая догнала был Корт, что стало бы историческим достижением для американки.

Напомним, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 3:6, 5:7. Видео сенсационной победы можно посмотреть здесь.

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