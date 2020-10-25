Глава UFC назвал величайшего спортсмена всех времен

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция боя Хабиб - Гэтжи
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Глава UFC назвал величайшего спортсмена всех времен

Он возглавляет организацию почти 20 лет.

Глава UFC назвал величайшего спортсмена всех времен
Дана Уайт. Фото: Sport.bigmir.net ©
Новости спорта Смешанные UFC
1
Россиянин Хабиб Нурмагомедов является величайшим спортсменом всех времен, считает бессменный президент UFC Дана Уайт, сообщает "Р-Спорт".

В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC.

"Поздравляю Хабиба Нурмагомедова, ты добился всего, чего хотел. Ты лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий и действительно величайший из всех в спорте", - написал Уайт в своем микроблоге в Twitter.

Нурмагомедов после боя попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. На данный момент россиянин второй - уступает первую строчку американцу Джону Джонсу.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:52
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов перенес инфекционное заболевание перед началом подготовки к бою с Гэтжи
Сегодня
13:50
Единоборства

Глава UFC назвал величайшего спортсмена всех времен
Сегодня
12:57
Единоборства

Глава АБИК поздравил Шавката Рахмонова
Сегодня
11:37
Единоборства

"Кайрат" поздравил Хабиба с победой над Гэтжи
Сегодня
09:26
Единоборства

"Я номер один". Гэтжи прокомментировал поражение от Хабиба на UFC 254
Сегодня
08:56
Единоборства

Спасибо, Отец. Хабиб написал трогательное обращение после победы над Гэтжи
Сегодня
08:29
Единоборства

UFC разобрал досрочную победу казахстанца Рахмонова в дебютном бою
Сегодня
08:01
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов получил серьезную травму за три недели до боя с Гэтжи
Сегодня
07:28
Единоборства

UFC объявил обладателей бонусов на последнем турнире Хабиба с участием казахстанца
Сегодня
04:13
Единоборства

Пояс Хабиба может достаться Конору? В UFC сделали заявление
Сегодня
03:36
Единоборства

Полное видео последнего боя в карьере Хабиба
Сегодня
03:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры
Сегодня
02:52
Единоборства

Хабиб вырубил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC
Сегодня
02:18
Единоборства

"Казахстану не хватает таких бойцов, как я". Большое интервью Рахмонова - о UFC, победе, характере воина и молитве
Сегодня
01:57
Единоборства

"Он попал на глаза руководству UFC". Казахстанский эксперт оценил дебют Рахмонова с досрочной победой
Сегодня
01:03
Единоборства

Первая девушка-боец из Узбекистана проиграла дебют в UFC в карде у Хабиба
Сегодня
00:41
Единоборства

Видео полного боя, или как казахстанец Рахмонов уничтожил соперника в первом поединке в UFC
Сегодня
00:07
Единоборства

"Поставил Казахстан на карту". В UFC отметили мощную победу Рахмонова
Вчера
23:45
Единоборства

Историческая гильотина, или видео победы Рахмонова в первом бою в UFC
Вчера
23:17
Единоборства

"Счастлив поднять флаг Казахстана!". Рахмонов - о первой победе в UFC, силе своего приема и подарке на день рождения
Вчера
22:49
Единоборства

Казахстанец Шавкат Рахмонов заставил соперника сдаться в первом раунде дебютного боя в UFC
Вчера
17:12
Единоборства

Хабиб провел последнюю тренировку перед боем с Гэтжи
Вчера
15:38
Единоборства

"Сергей часто приезжал в Дагестан". Казахстанский эксперт назвал плюсы отмененного боя Морозова с братом Хабиба
Вчера
12:20
Единоборства

Столкновение стилей, рубка в стойке и хорошие призовые. Казахстанский эксперт дал прогноз на дебют Рахмонова в UFC
Вчера
11:37
Единоборства

Красотка из MMA показала соблазнительное фото в купальнике и с Гэтжи накануне главного боя в UFC
Вчера
11:10
Единоборства

Эксперт ММА сделал прогноз на дебютный бой казахстанца в UFC
Вчера
10:26
Единоборства

Менеджер Хабиба заразился коронавирусом
Вчера
10:02
Единоборства

Казахстанскому бойцу Рахмонову предрекли досрочную победу в дебютном бою UFC в карде Хабиб - Гэтжи
Вчера
09:42
Единоборства

Хабиб обошел Бузову по количеству подписчиков в Instagram и стал самым популярным человеком в России
Вчера
09:00
Единоборства

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца
16 июля
16:56
Единоборства

Лучшие моменты турнира UFC Fight Night
14 июля
15:23
Единоборства

Официальное промо от UFC к трилогии Стипе Миочич - Даниэль Кормье
12 июля
15:30
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC
14 июня
20:35
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанки Марии Агаповой в UFC
2 июня
16:55
Единоборства

Интервью казахстанского менеджера UFC Саята Абдрахманова
31 мая
16:46
Единоборства

Лучшие моменты боев турнира UFC on ESPN 9
29 мая
20:34
Единоборства

Видео всех досрочных побед Тайрона Вудли в UFС
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика