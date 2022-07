"Барселона" объявила о трансфере Левандовски и установила ценник в 500 миллионов евро

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски перешел в "Барселону". Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Трансфер 33-летнего форварда обошелся "сине-гранатовым" в 45 миллионов евро плюс пять миллионов в качестве бонусов. Сам игрок подписал с "Барселоной" контракт на четыре года.

Сумма отступных составляет 500 миллионов евро. Сообщалось, что нападающий будет получать в "Барселоне" зарплату в 30 миллионов евро до вычета налогов.

Левандовски выступал за "Баварию" с 2014 года. За это время он принял участие в 375 матчах, в которых записал в свой актив 344 мяча и отдал 72 результативные передачи.

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB