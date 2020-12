Аккаунт известного британского издания сообщил о смерти Месси

Аккаунт известного британского издания The Telegraph стал причиной переполоха в социальных сетях после сообщения о смерти капитана "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает "Матч!".

Сообщение было быстро удалено. Как отмечается, пост опубликовали хакеры, которые взломали аккаунт The Telegraph.

The Telegraph got hacked bad, the 'snitch' tweet absolutely sent me ???? pic.twitter.com/YrDp5zI8xv