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Аккаунт известного британского издания сообщил о смерти Месси

Ранее была опубликована фейковая новость о гибели Роналду.

Аккаунт известного британского издания сообщил о смерти Месси
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Аккаунт известного британского издания The Telegraph стал причиной переполоха в социальных сетях после сообщения о смерти капитана "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает "Матч!".

Сообщение было быстро удалено. Как отмечается, пост опубликовали хакеры, которые взломали аккаунт The Telegraph.

33-летний Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" аргентинец в общей сложности выиграл 34 титула.

Ранее популярный твиттер Footballogue опубликовал фейковую новость о гибели Криштиану Роналду.

 

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану Барселона Испания Аргентина

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