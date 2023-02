Определилась дата боя Усик - Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO в этом дивизионе украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО), вероятнее всего, состоится в апреле. Об этом заявил известный журналист и инсайдер из США Майк Коппинджер.

Он назвал две даты, отметив, что на выбор у боксеров есть две локации.

"Источники сообщили ESPN, что Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры о титульном бое в супертяжелом весе. Его наметили на 29 апреля в Саудовской Аравии.

Усик уже закрыл свою часть сделки, а теперь дело за Фьюри. Есть в переговорах запасной вариант для боя - 21 апреля на "Уэмбли", - написал Коппинджер в твиттере.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk remain in talks for an undisputed heavyweight title fight being targeted for April 29, sources told ESPN.



Usyk closed his side of the deal with the Saudis and now Fury must. If not, the fight could head to Wembley. Ramadan ends on April 21.