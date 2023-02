Кровавый бой в США выявил абсолютную чемпионку мира

В Нью-Йорке (США) состоялся главный бой вечера. Легенда женского бокса пуэрториканка Аманда Серрано (44-2-1, 30 КО) билась против мексиканки Эрики Крус (15-2, 3 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок продлился все десять раундов, по итогам которых судейским решением выиграла Серрано (дважды 98-92 и 97-93).

Схватка получилась очень зрелищной, Крус была близка к досрочному поражению, но чудом устояла на ногах и дала весьма конкурентный бой. В его ходе соперницы столкнулись головами, и мексиканка получила рассечение, вследствие чего кровь заливала ее лицо. Несмотря на поражение, Крус стоит отдать должное, поскольку она продемонстрировала невероятную самоотверженность, присущую настоящим мексиканским боксерам.

Как итог, Серрано отобрала пояс WBA у Крус и стала абсолютной чемпионкой мира в полулегком весе.

It's a bad cut for Cruz after a head clash... 🫣 #SerranoCruz pic.twitter.com/QfkKyoKxYx

FOR THE UNDISPUTED CHAMPIONSHIP OF THE WORLD 👏#SerranoCruz pic.twitter.com/0BZRlttOzj