Непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис попал в авиакатастрофу, сообщает "Спорт-Экспресс". 26-летний американец рассказал об этом в своем Instagram после инцидента.

По его словам, самолет попал в аварию, еще не оторвавшись от взлетно-посадочной полосы. При разгоне воздушное судно выкатилось за пределы полосы. По ходу движения сломалось шасси, а торможение произошло уже на фюзеляже. При этом возгорания не произошло.

На борту было 14 пассажиров, среди которых были дети. При аварии никто серьезно не пострадал.

"Самолет не взлетел. Он взлетел, но не взлетел", - иронично рассказал Дэвис о случившемся. - Вас когда-нибудь лупили ремнем? Вот так сейчас чувствует себя мой зад".

Дэвис на профессиональном ринге провел 25 боев (24 - нокаутом), при этом не потерпев ни одного поражения.

Boxer Gervonta Davis was aboard this private plane on Saturday.



Its nose gear collapsed as it was trying to take off from Ft. Lauderdale Executive Airport.



The ten passengers and four crew members were all able to walk away. pic.twitter.com/8veVXi5lxD