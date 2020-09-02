Казахстанский спарринг-партнер "Канело" получил соперника на дебютный бой в России

Проспект первого среднего веса из Казахстана Бобиржан Моминов
(11-0, 8 КО) узнал дату своего следующего боя на профессиональном ринге.
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По информации BoxRec.com, возвращение 28-летнего Моминова состоится 27 сентября в рамках вечера бокса в Казани. Соперником казахстанца станет 34-летний россиянин Вагинак Тамразян (17-7, 5КО). Поединок рассчитан на десять раундов.
Также в рамках этого шоу выступит 29-летний Арман Рысбек
(7-0, 6 КО). В поединке второго среднего дивизиона казахстанец подерется с другим россиянином 31-летним Гамзатом Газалиевым (4-0, 4 КО). Формат поединка - восемь раундов.
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Для Моминова предстоящий станет дебютным на территории России - большинство своих поединков в профи-боксе казахстанский спортсмен провел в США, также боксировал в Аргентине и на Родине.
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Последний раз Бобиржан выходил на ринг в июне в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда решением судей одержал победу победу над американцем Кэмероном Краелом (17-16-3, 4 КО).
Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля "Канело" Альвареса
(51-1-2, 35 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным
(38-1-1, 34 КО), который завершился ничьей.
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