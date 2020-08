"Мини-GGG", абсолютная чемпионка и соперник Елеусинова. Прямая трансляция первого шоу промоутера Головкина в США

В ночь с 15 на 16 августа в Тасле (штат Оклахома, США) состоится вечер профессионального бокса, организованный(Matchroom Boxing).В главном событии состоится бой за звание абсолютной чемпионки мира (титулы WBC, WBA Super, IBF, WBO и даже IBO) в полусреднем весе, в котором сойдутся колумбийка(36-0, 9 KO) и американка(8-2, 3 KO).Соглавным событием станет отборочный бой по линии WBA в первом среднем весе между топ-проспектом(5-0, 5 KO) из Узбекистана, которого прозвали "Мини-GGG", и американцем(20-2, 9 KO).Также в андеркарте состоятся следующие поединки:- десятираундовый в первом полусреднем весе:Шахрам Гиясов (9-0, 7 KO) vs Винстон Кампос (31-7-6, 19 КО);- шестираундовый в полулегком весе:Раймонд Форд (5-0, 2 KO) vs Эрик Манрикез (7-10-1, 3 KO):- шестираундовый в среднем весе:Никита Абабий (8-0, 6 KO) vs Джарвис Уильямс (8-2-1, 5 КО).Начало трансляции в 06:00 по времени Нур-Султана.Напомним, Гиясов известен казахстанским поклонникам бокса. В финале Олимпиады в Рио-2017 он проиграл Данияру Елеусинову.А Мадримов и Абабий выступали в андеркартах двух последних боев казахстанца(40-1-1, 35 КО). С прошлого года GGG также сотрудничает с Хирном.